Aujourd'hui, l'âge légal de la retraite est fixé à 65 ans. À partir de ce moment-là, vous pouvez prendre votre retraite quand vous le souhaitez, quel que soit le nombre d'années que vous avez travaillé. Mais si vous avez travaillé suffisamment d'années, vous pouvez prendre votre retraite plus tôt.

Vous pouvez prendre votre retraite le premier jour du mois qui suit le mois de vos 65 ans. Mais vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. Vous pouvez continuer à travailler dans le secteur privé. Si vous avez accumulé 45 années de carrière, vous aurez atteint une carrière complète. Les années de travail supplémentaires donnent droit à une pension supplémentaire, mais n'oubliez pas qu'une fois que vous avez travaillé pendant 45 ans, seuls les jours effectifs de travail comptent pour votre pension.

Prendre sa retraite plus tôt est possible, mais sous certaines conditions. Par exemple, vous pouvez prendre votre retraite à 63 ans si vous avez travaillé pendant 42 ans, à 61 ou 62 ans si vous avez travaillé pendant 43 ans, à 60 ans si vous avez 44 ans de carrière. Dans ce dernier cas, vous devez avoir commencé à travailler à l'âge de 16 ans.

En tant que salarié, une année est prise en compte si vous avez travaillé à au moins 1/3 d'un régime de travail à temps plein (années d'au moins 104 jours), ou une période équivalente.

Comparez sur MyPension.be

Si vous prenez une retraite anticipée - et n'avez donc pas une carrière complète de 45 ans - le montant de votre pension sera moins élevé. Le coût de la retraite anticipée dépend de vos revenus. Vous pouvez comparer les montants via MyPension.be, l'outil en ligne du Service fédéral des pensions. Approximativement, car le montant que vous voyez est une estimation. Plus vous vous rapprochez de l'âge réel de votre retraite, plus l'estimation sera précise. Les deux montants sont la pension que vous obtiendriez si vous preniez votre retraite à l'âge légal (aujourd'hui 65 ans, 66 ans à partir de 2025 et 67 ans à partir de 2030) et la pension que vous pouvez obtenir si vous prenez votre retraite à une date précoce (retraite anticipée). Vous pouvez également faire une simulation pour une date située entre la date la plus précoce de la retraite anticipée et votre date légale de retraite.

Démissionner avant la date de retraite anticipée

Via MyPension.be, vous pouvez également faire une simulation du montant de votre pension si vous arrêtez volontairement de travailler encore plus tôt, sans remplir les conditions de la prépension (et donc sans recevoir une équivalence de pension pour cette période).

