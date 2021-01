2021 pourrait être l'année où vous allez prendre votre retraite, changer d'emploi, emménager avec quelqu'un, vous marier, acheter une maison... De nombreuses étapes-clés de votre vie pourraient donc vous arriver. Et chacun de ces "moments de vie" apporte avec lui un certain nombre de questions et d'actions.

Il y a de tels "moments charnières" dans une vie. Ces moments qui divisent le temps en un "avant" et un "après". L'un d'eux pourrait être la retraite, par exemple. La plupart de ces moments n'arrivent pas soudainement, il faut souvent s'y préparer, et surtout vivre avec ces changements. Il est donc essentiel de se poser les bonnes questions, et de réfléchir à l'avance aux conséquences juridiques que cette nouvelle situation entraîne. Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver, vous pourriez avoir besoin d'aide.

Un outil utile est le site Internet www.wikifin.be, une initiative de la FSMA (Financial Services and Markets Authority). Vous y trouverez un certain nombre de questions et réponses pour toute une série de "moments de vie". Vous y trouverez également des sites Web et des numéros de téléphone à contacter pour obtenir de plus amples informations.

Certaines choses peuvent en effet être planifiées longtemps à l'avance (par exemple, prendre sa retraite et constituer une réserve financière), quand d'autres évènements sont imprévus. Comme se faire virer, par exemple. Même dans ce cas, il est important de se poser les bonnes questions (par exemple : avez-vous toujours droit à des indemnités de chômage, quelles sont les conséquences du licenciement sur l'accumulation de votre pension, qu'est-ce que cela signifie pour votre pension complémentaire, quelles sont les conséquences sur vos impôts) et de savoir à qui s'adresser.

Sur ce site, vous pouvez également trouver un simulateur d'héritage. Car, malheureusement, perdre quelqu'un ou préparer son "départ" peut également nous arriver. "Hériter" est donc aussi un "moment de vie". Grâce au simulateur, vous pouvez voir comment les biens seront distribués en cas de décès et à quel montant s'élèveront les droits de succession pour vos héritiers. Attention, le résultat obtenu est une estimation, et non un calcul exact. Le simulateur d'héritage ne tient pas compte de situations spécifiques telles qu'un testament, un contrat de mariage, une donation, une adoption, etc. Mais grâce à cette estimation, vous savez déjà vous faire une petite idée de la direction que prendra votre succession.

Pour des informations plus détaillées, il est préférable de contacter votre notaire ou de consulter le site www.notaris.be. Sachez également qu'un premier conseil chez le notaire est gratuit.

