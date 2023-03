Malgré le climat boursier, l'avantage d'une épargne pension est clairement son volet fiscal. Un atout majeur à intégrer dans le calcul global de performances parfois décevantes.

Pour expliquer l'épargne pension, il faut rappeler qu'il existe plusieurs piliers à la pension des citoyens.

Le premier pilier, c'est celui de la pension légale dont le montant de vos revenus quand vous étiez actif et du nombre d'années de travail prestées.

Le deuxième, c'est celui de la "pension de l'employeur" ou la pension complémentaire pour indépendant ou chef d'entreprise. C'est, par exemple, la souscription à une assurance groupe pension complémentaire. Des primes sont versées dans des contrats gérés soit par une compagnie d'assurances (assurance groupe) soit par une institution de retraite professionnelle (fonds de pension).

Le troisième, celui qui nous occupe ici, c'est celui que vous vous constituez vous-même. Il se compose de l'épargne-pension et de l'épargne à long terme qui peuvent bénéficier d'une déduction fiscale de 30%. Ces deux formules sont cumulables.

L'épargne à long terme se distingue par un rendement garanti et un impôt unique de 10 %. Elle permet surtout de jouir d'un avantage fiscal de 30% sur un montant déductible de maximum 2.350 €. Un contrat d'épargne à long terme doit débuter avant son 65e anniversaire. Sa durée est de minimum 10 ans. Et, théoriquement, il peut aller jusqu'à 99ans. Attention, la déductibilité de l'épargne à long terme entre en concurrence avec d'autres avantages de la corbeille fiscale comme un crédit hypothécaire. Cela signifie que ses avantages fiscaux ne produiront généralement leur effet que lorsque le crédit hypothécaire est remboursé. Notons que le système d'épargne à long terme pourrait être menacé par la prochaine réforme fiscale.

Focus sur l'épargne-pension

Quant à l'épargne-pension qui nous préoccupe ici, et pour répondre à la question de son utilité, il faut mettre en lumière son avantage fiscal. Vous pouvez investir jusqu'à 990 € par an dans une épargne-pension tout en bénéficiant chaque année d'un avantage fiscal. Vous avez le choix entre deux systèmes, soit vous optez pour le système standard, dans ce cas, vous versez maximum 990 € et vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 30% (297 € à majorer de 0 à 9% de taxes communales, en fonction de votre situation personnelle). Soit vous optez pour le système majoré et vous versez un montant maximum de 1.270 €: vous bénéficiez alors d'une réduction d'impôt de 25% ou 317,50 € à majorer de 0 à 9% de taxes communales. Attention, il peut y avoir un piège fiscal. Car si vous versez 991 €, vous passez à 25% au lieu de 30% de réduction pour un seul euro de trop ! Il faut donc mettre soit 990 € soit au moins 1.188 €, mais pas entre ces deux sommes.

Branche 21. Il est possible de souscrire une assurance épargne-pension de branche 21, ce qui signifie une assurance au taux d'intérêt garanti majoré + une participation bénéficiaire non garantie. Mais le rendement est potentiel est plus faible.

Fonds. L'épargnant peut également placer son argent dans un fonds d'épargne-pension, plus risqué mais au rendement potentiel supérieur. Il choisira un fonds conservateur, défensif ou dynamique (avec la possibilité de changer de fonds en cours de route). Il va s'adresser à son banquier et une partie importante de l'argent va être investi en Bourse et dans des obligations. Le rendement final dépendra des performances des marchés financiers. Celles-ci peuvent être positives comme négatives, ce qui est le cas pour le moment.

En cas de chute ? Les fonds d'épargne-pension, aux rendements potentiellement supérieurs sur le long terme, ont perdu des plumes dernièrement. Heureusement, vous êtes libre de demander le paiement d'un fonds d'épargne-pension quand vous le souhaitez en attendant que le climat financier s'améliore. La seule interdiction, c'est de continuer d'investir après 65 ans. Autrement exprimé : la date de fin de votre contrat ne doit pas coïncider avec votre âge de départ à la retraite. Donc, si vous avez opté pour une formule liée à un fonds d'investissement, attendez une période plus propice.

Des frais, des taxes ? Oui, hélas. Pour les fonds d'épargne-pension, les frais d'entrée sont en moyenne de 3% et s'y ajoutent des frais de gestion (0 à 1,5%). Pour les assurances épargne-pension, les frais d'entrée sont compris entre 4 et 7%. Si vous avez souscrit votre contrat d'épargne-pension avant vos 55 ans, une taxe de 8% sur le capital constitué sera prélevée à votre 60e anniversaire. Vous continuerez ensuite de bénéficier d'un avantage fiscal sur les primes versées les années suivantes, le capital ne sera plus imposé.

Conclusion. Il faut prendre en compte l'investissement dans sa globalité et sur toute sa durée. Car une épargne-pension demeure un des investissements les plus rentables grâce à la fiscalité. "Les fonds restent le placement à long terme par excellence, conclut Test Achats. Même après la détestable année 2022, leur rendement annuel moyen reste positif sur 5 ans (+0,4%) et sur 10 ans (+4%). De plus, on investit principalement dans ces fonds pour leur avantage fiscal. Chaque versement donne droit à une réduction d'impôt de 30%. Même si cet avantage est partiellement contrebalancé à l'âge de 60 ans (pour la plupart) par un impôt final de 8%, en termes nets l'épargnant finit par s'y retrouver."

