Les salaires mensuels bruts ont augmenté sur 1 an de 9,59% en Wallonie et de 10,72% pour ceux qui travaillent à Bruxelles. SD Worx, calculateur de salaire en Belgique, donne une image précise du "salaire moyen" des Belges dans le privé.

Le salaire brut médian a augmenté de 10% l'an dernier en Belgique avec de légères disparités entre les Régions. En Wallonie, le salaire médian (la moitié des travailleurs du secteur privé gagne plus, l'autre moitié gagne moins) s'établit à 3.030 euros (+9,59%), en Flandre à 3.300 euros (+10,15%) et à Bruxelles à 3.650 euros (+10,72%).

"En raison de l'indexation automatique des salaires, les employeurs ont été confrontés à une augmentation beaucoup plus rapide des coûts liés aux salaires au cours de l'année écoulée", commente Virginie Verschooris, consultante en rémunération chez SD Worx.

Par "salaire mensuel brut", on entend le montant mensuel figurant sur la fiche de paie, sans les primes de fin d'année et les pécules de vacances. Ce montant ne tient également pas compte des avantages extra-légaux, ni des coûts de l'employeur.

Des différences importantes

La moitié des personnes qui travaillent à temps plein dans le secteur privé gagnent plus, l'autre moitié moins. Il existe des différences importantes:

Pour les ouvriers

Le salaire brut médian des ouvriers s'élève à 2.906,5 euros sans les primes et les avantages sectoriels ou autres suppléments à la fin du mois de janvier 2023. Le Limbourg a le salaire médian le plus élevé (3 013,5 €) pour les ouvriers, suivi par la Flandre orientale et le Brabant Wallon. Bruxelles a le salaire médian le plus bas (2 767,5 euros), bien que l'augmentation y ait été la plus forte (12,6 %).

Pour les employés

Pour les employés, la région de Bruxelles est le lieu de travail par excellence, avec un salaire médian de 4.220 euros. Le Limbourg est à nouveau bien placé, en seconde position, avec un salaire médian de 3906€. À Namur, le secteur privé paie le moins bien ses employés, puisque le salaire médian s'élève à peine à 3036€, soit une différence de 1.184€ avec le salaire le plus élevé.

Les calculs ont été effectués sur la base des données salariales réelles de 400.000 Belges travaillant à temps plein.

