Le gouvernement travaille à une nouvelle réforme des pensions. Quel sort sera réservé aux pensions complémentaires?

Il existe beaucoup plus d'injustice sociale dans la pension légale que dans la pension complémentaire, estime Lut Sommerijns, avocate et experte dans le domaine des pensions. Cependant, quand on analyse plus avant le deuxième pilier, je pense que davantage de personnes devraient pouvoir se constituer une pension complémentaire et que les contributions devraient être plus élevées. Mais cela prend du temps. Au fur et à mesure de la hausse du coût de la vie et des modifications que le législateur apporte - réduction du rendement garanti de 3,25% à 1,75%, augmentation de l'âge auquel vous pouvez bénéficier de la pension complémentaire, etc. - la confiance du salarié s'érode." Pour Lut Sommerijns, le ratio de remplacement est un élément capital du débat. "L'objectif premier de la pension complémentaire est de vous fournir, en complément de votre pension légale, un revenu de remplacement décent par rapport au salaire dont vous disposiez avant. Pour les personnes dont le salaire est faible ou moyen, la pension légale représente 50 à 60% du dernier salaire tandis que pour celles disposant d'un haut salaire, elle ne représente que 30 à 35%. Les deux catégories paient des cotisations de sécurité sociale sur l'ensemble de leur salaire, mais la pension légale n'est calculée que sur un salaire limité au plafond salarial. Cela signifie que le salarié percevant un salaire élevé a un plus grand besoin de se constituer une pension complémentaire plus importante s'il vise le même niveau de ratio de remplacement." "Si la pension légale offrait à tous les salariés et indépendants un revenu de remplacement équivalent à 75% de leur dernier salaire - le salaire des 10 dernières années, comme c'est le cas pour la pension des fonctionnaires - le besoin d'une pension complémentaire serait beaucoup moins important", affirme Lut Sommerijns. Les politiques vont-ils contraindre les employeurs à offrir une pension complémentaire à tous leurs salariés? "Cela signifierait implicitement que le gouvernement admet, noir sur blanc, qu'il n'est pas en mesure d'assurer une pension décente à tous les retraités et qu'elle doit donc être complétée par une pension qu'employeurs et employés doivent financer eux-mêmes, en plus des cotisations sociales obligatoires déjà élevées. Si les statistiques sur la pauvreté montrent que la pauvreté des personnes âgées est encore limitée, ce n'est pas grâce à la pension mais grâce au fait que beaucoup sont propriétaires de leur habitation. Elles ont travaillé pendant de nombreuses années afin de ne plus avoir à payer de loyer avec une faible pension légale."