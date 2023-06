La location d'une cabine de plage pour la belle saison peut coûter un os. Et malgré cela, vous devrez faire preuve de patience et vous y prendre bien à l'avance.

La cabine de plage est devenue un des endroits les plus tendance de la côte. Un lieu où il fait bon prendre l'apéro avec des amis. Mais elle est victime de son succès. À Knokke, par exemple, plus de 7.500 personnes sont sur liste d'attente pour en obtenir une. En moyenne, il faut compter 5 ans d'attente pour une rangée intermédiaire ou un côté de digue. On vous dira que c'est moins qu'au Touquet (côte d'Opale) où le délai est de 10 ans! Officiellement, à Knokke toujours, les tarifs communaux pour une première cabine sont de 230€ par saison et 450€ pour une deuxième. Mais la sous-location fait exploser les prix. Et du côté des opérateurs privés, osez aller au bar de la plage et demander combien coûte une cabine pour la saison. La réponse? "Plus de 2.000€ pour la saison, mais il y a une liste d'attente." 3.000€ par saison. Notre littoral compte pourtant plus de 10.000 cabines de plage. Oui, mais il faudra être patient partout. Et vous n'aurez d'autre choix que de vous inscrire sur une liste d'attente. En avril dernier, un petit sondage auprès de trois bars de plage à Blankenberge a fait apparaître que toutes les cabines étaient déjà louées pour toute la saison et qu'ils avaient tous une liste d'attente. Pour le reste, les prix variaient considérablement: de 600€ à 3.000€ pour des cabines de "luxe" avec parasol, transats, le tout déployé pour vous à l'avance par des garçons de plage. La ville d'Ostende met chaque année, en janvier, un millier de licences pour des cabines de plage pour les particuliers. Mais selon l'emplacement de rangée, les prix officiels varient de 224€ pour une cinquième rangée à 1.121€ pour une première rangée. Alors, est-il possible de trouver des tarifs plus avantageux? À La Panne, les responsables du tourisme nous indiquent que le prix pour placer une cabine pour une saison est de 54€. Enfin un tarif alléchant. Le hic, c'est que "nous travaillons avec une liste d'attente, expliquent-ils. Et le nombre de cabines libérées annuellement est totalement négligeable. C'est pourquoi nous envisageons un autre système que la liste d'attente." Placer sa propre cabine. Il aussi possible de placer votre propre cabine de plage à vos frais et sous certaines conditions. À Nieuwpoort, le montant n'est que de 100€ par cabine de plage (surface inférieure ou égale à 5 m2) placée par le propriétaire et sa famille. La demande doit être introduite par écrit au plus tard le 15 janvier de l'année d'évaluation. S'il y a acceptation, le placement de la cabine ne se fera qu'à quelques dates précises et elle devra être enlevée au plus tard le 30 septembre. Les cabines seront par ailleurs de dimensions standards, bien être entretenues et peintes en blanc. Morale de toute cette histoire? Si vous voulez profiter d'une cabine de plage sur notre littoral, il faudra attendre et espérer, délier les cordons de la bourse ou alors de vous faire inviter pour l'apéro.