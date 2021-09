Ouvrir un compte à la librairie du coin, ce sera possible dès le début 2022. Tout comme y déposer et retirer de l'argent. Mais attention aux frais.

La banque Nickel est la nouvelle venue dans le monde bancaire belge. Considérée comme une néo-banque, bien qu'appartenant à BNP Paribas, elle veut séduire 300.000 clients en Belgique d'ici cinq ans. Comment ? En s'appuyant sur un réseau proximité de plus de 1.300 points de vente sur tout le territoire, essentiellement des libraires pour commencer avant d'éventuellement lorgner vers d'autres commerces de proximité. Cette formule a déjà fait ses preuves en France et en Espagne dans plus de 6.500 points de vente. Dans l'Hexagone en particulier, Nickel a séduit près de deux millions de clients.

Pas de conseil

Avec Nickel, pas question de faire des placements ou d'avoir du conseil. C'est juste un service bancaire de base pour réaliser les opérations au quotidien. Outre la borne chez le libraire, une application est disponible pour les smartphones. Nickel est aussi une banque en ligne.

Concrètement, comme l'indique Prodipresse, le magazine professionnel des librairies-presse : Nickel, "c'est le compte pour tous sans condition et sans minimum de revenus". Même les personnes frappées d'une interdiction bancaire peuvent y souscrire. "Le compte donne droit simplement à une carte Mastercard et un IBAN qui permet de payer ses factures et d'être payé en toute simplicité."

Attention aux coûts des retraits et dépôts !

Le coût d'un tel compte est de 20€ par an auxquels s'ajoute la facturation d'opérations comme les retraits. La carte est fournie gratuitement (10€ en cas de perte). Les trois premiers retraits par mois via un terminal Nickel, chez le libraire donc, sont gratuits.

Mais tout retrait supplémentaire est facturé 0,5€. Et cela coûte même 1€ pour un retrait ailleurs. Pour un dépôt d'argent chez un libraire, le client verra 2% de la somme être prélevée comme frais. Il existe en outre des limites de retrait : par exemple 500€/7 jours calendriers. Et des limites de dépôts d'espèces : 950€ en cumul sur 30 jours calendaires.

Selon Prodipresse, l'arrivée de Nickel est une bonne nouvelle pour les libraires indépendants qui doivent absolument diversifier leurs revenus. Car "le triptyque presse-jeux-tabac ne s'avère plus suffisant." Les buralistes français auraient vu s'accroître la fréquentation de leur commerce de 7% avec Nickel.

