Quand allez-vous recevoir la prime chauffage fédérale de 100 euros?

Compte tenu de la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement a décidé d'octroyer une prime de chauffage fédérale de 100 euros net au plus grand nombre de citoyens possible, quelle que soit la source de chauffage utilisée (mazout, gaz naturel, pompe à chaleur sur électricité, etc.).