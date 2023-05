Si vos frais médicaux dépassent un montant limite pendant 8 trimestres, vous obtiendrez le statut de malade chronique. Qu'est-ce que cela implique? Quels sont les frais pris en compte et quelles sont les conséquences financières?

Mes parents ont tous deux reçu une lettre de leur mutualité les informant qu'ils bénéficieront du "statut de malade chronique" à partir du 1er janvier 2023. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Doivent-ils faire quelque chose eux-mêmes? Et cela a-t-il des implications financières?", nous demande un lecteur.

Le statut

La mutualité informe la personne si elle a droit au statut de malade chronique. Vous obtenez ce statut si vous bénéficiez d'une Intervention forfaitaire pour malades chroniques ou si le total de vos frais médicaux dépasse un certain montant pendant 8 trimestres consécutifs (soit 2 années civiles). Pour 2023, ce montant minimum est de 365,18€ par trimestre. Les frais médicaux comprennent à la fois la part prise en charge par la mutualité et votre part personnelle. Tous les frais médicaux sont pris en compte, à l'exception des services et médicaments non remboursés par la mutualité et des suppléments.

Votre mutualié vous accordera le statut pour 2 ans, puis il pourra être renouvelé d'année en année. Vous ne devez rien faire vous-même. Si vous souffrez d'une maladie rare et que vos frais médicaux sont élevés, le statut peut vous être accordé pour 5 ans. Mais vous devez alors soumettre vous-même un formulaire de notification officiel, que vous devez faire remplir par un médecin spécialiste.

Avantages financiers

Le statut présente deux avantages. Vous pouvez demander à votre médecin généraliste, à votre médecin spécialiste et à votre dentiste de pratiquer le tiers payant. Vous ne payez alors que votre part, la mutualité se chargera du reste. Votre médecin (dentiste) peut répondre à votre demande, mais il n'est pas obligé de le faire. L'un des avantages que vous obtiendrez certainement est la réduction de 100 € du plafond MAF (Maximum à facturer). Le plafond que vous devez payer dépend de vos revenus, mais il diminue en tout cas de 100 euros (112,62 euros indexés pour 2023) si vous souffrez d'une maladie chronique.

