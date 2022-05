Si le baril de pétrole atteint des sommets, une grande partie du prix à la pompe est constituée d'accises et de TVA.

Comment sont fixés les prix des carburants?

Ils le sont par un contrat programme entre l'État et la fédération pétrolière. L'Administration calcule chaque jour le prix au litre des produits finis: essence, diesel, gasoil de chauffage, etc. Ce calcul tient compte de l'évolution des cotations internationales sur le marché de Rotterdam des produits finis ainsi que du cours du dollar par rapport à l'euro. Les pompistes n'ont au final qu'une marge de distribution de quelques centimes pour octroyer d'éventuelles ristournes par rapport au prix officiel.

...

Ils le sont par un contrat programme entre l'État et la fédération pétrolière. L'Administration calcule chaque jour le prix au litre des produits finis: essence, diesel, gasoil de chauffage, etc. Ce calcul tient compte de l'évolution des cotations internationales sur le marché de Rotterdam des produits finis ainsi que du cours du dollar par rapport à l'euro. Les pompistes n'ont au final qu'une marge de distribution de quelques centimes pour octroyer d'éventuelles ristournes par rapport au prix officiel. Oui. L'extraction du pétrole, son raffinage, sa distribution jusqu'à la pompe et la rémunération pompiste/compagnie, c'est de 45 à 50% du prix du carburant. Le solde est composé d'accises de 60 cents par litre et d'une TVA globale de 21%. À l'heure où nous écrivons ces lignes, on considère que 55% (accises + TVA) du prix de l'essence et plus de 50% du prix du diesel (plus cher à la production) retournent dans les caisses de l'État. Car il y a le fameux le cliquet positif, enfin positif pour les finances du pays. Car avec ce cliquet, à chaque diminution du prix des carburants, une partie de la baisse est transformée en hausse d'accises. Le cliquet permet donc à l'État de maintenir des recettes fiscales confortables. Les baisses de prix sont donc moins marquées. C'est la réduction des accises lorsque les prix dépassent certains plafonds. La marge de manoeuvre est théoriquement grande pour activer le cliquet inversé. Car il existe un niveau minimum d'accises imposé par l'Europe. Ce dernier est de seulement 33 cents par litre de carburant. Donc, théoriquement, l'État belge pourrait réduire les accises de... 27 cents par litre de carburant! Et même diminuer la TVA. Elle est assez faible pour réduire l'addition à la pompe. Bien entendu, il peut comparer les prix, notamment grâce au site carbu.be. Il fournit en temps réel l'ensemble des tarifs pratiqués par les stations-service. Il envoie aussi une "alerte" quand c'est le meilleur moment pour faire le plein. Et 10 cents de différence sur un plein de 50 litres, c'est toujours 5€ en moins de dépensé. Certes, le carburant le moins cher sera celui que vous ne consommez pas. Renseignez-vous sur l'éco-conduite. Par exemple, diminuer sa vitesse de 10 km/h sur autoroute, c'est économiser jusqu'à 1 litre au 100 km. Il est nettement moins taxé (environ 25% de taxes et cotisations). Ce qui explique que le mazout de chauffage est beaucoup plus sensible aux variations des prix des marchés internationaux. Son prix, bien que corrigé par le change euro/dollar, suit d'ailleurs avec un léger décalage la courbe du baril de pétrole brut.