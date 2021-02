Comment bénéficier d'une assurance hospitalisation sans formalités médicales et à meilleur prix quand on n'a plus celle de son employeur.

Départ à la retraite ou changement d'employeur? Les conditions tarifaires préférentielles de votre assurance hospitalisation collective, celle octroyée par votre employeur, ne seront plus de mise. Il existe cependant des polices d'attente (ou assurances de continuité) qui permettent de préfinancer à moindre coût l'assurance hospitalisation individuelle, celle que vous pourriez prendre quand vous ne bénéficierez plus de celle de votre patron. Explications. Près de six Belges sur dix possèdent une assurance hospitalisation. Et, selon une enquête de l'assureur Ethias, 56% l'ont prise à titre individuel et 44% via leur employeur. L'assurance hospitalisation fait assurément partie des avantages extra-légaux les plus prisés des Belges. Mais que se passera-t-il lorsque vous arriverez à l'âge de la pension, si vous perdez votre emploi ou si vous changez d'employeur? Vous pourriez être tenté de prolonger votre une assurance hospitalisation collective et de la convertir en assurance individuelle. Mais il faudra sérieusement délier les cordons de la bourse. La loi permet effectivement à l'employé qui a perdu le bénéfice de son assurance hospitalisation de poursuivre à titre individuel un contrat identique à celui dont il bénéficiait auprès de son employeur. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de formalités médicales à remplir et c'est sans nouveaux délais de carence. C'est le droit à la continuation. La condition est d'avoir été affilié durant deux ans à une telle assurance de groupe. Autre condition: la continuation doit être demandée dans les 30 jours suivant la perte de l'assurance. La continuation d'une telle assurance peut paraître alléchante à première vue, mais des critères financiers pourraient vite vous faire déchanter. Car lors du calcul d'une reprise à titre individuel d'une assurance collective, la prime va être calculée en fonction de l'âge atteint et non sur base de l'âge que vous aviez au moment de votre affiliation au contrat collectif. Il faut aussi savoir qu'une assurance collective coûte moins cher, car elle couvre à la fois le travailleur qui a 25 ans (et qui ne coûte presque rien en prime) comme la personne qui va prendre sa pension. Comme le rappelle Patrick Cauwert, le patron de la Fédération des courtiers, ce sont les deux ou trois dernières années de vie qui coûtent le plus cher en hospitalisation. En conséquence: passer d'un contrat collectif à un contrat individuel demande de faire un important effort financier. Exemple? Un homme qui s'affilie à 65 ans payera une prime trois fois plus élevée qu'un homme qui s'affilie à 20 ans. Plus l'âge de souscription sera élevé et plus les primes seront importantes. Pour vous donner un autre exemple, la mutualité Partena a estimé à 70% la surprime mensuelle lorsqu'on s'affilie entre 55 et 59 ans. N'y a-t-il pas une astuce pour éviter ces majorations? La réponse est oui. La loi Verwilghen a introduit le concept de "préfinancement de la continuation à titre individuel". En clair? Cela signifie que le travailleur dispose de la possibilité de payer une prime individuelle complémentaire avant de basculer dans une assurance individuelle. C'est ce que propose notamment Partenamut avec Hospitalia Continuité sans questionnaire médical, sans stage et sans surprime. La souscription devra avoir lieu, au plus tard, dans le courant du mois précédant le 65e anniversaire. Cette "continuité" interviendra déjà en complément de l'assurance hospitalisation de groupe, quelle qu'elle soit, jusqu'à 50€ par jour sur les frais d'hospitalisation non remboursés. C'est ce que propose aussi Hospimut Plus Continuité de la Mutualité socialiste du Brabant. Et quel est le tarif d'une telle assurance de continuité? Selon les "chapelles", il en coûtera une centaine d'euros par an pour les personnes âgées de 50 à 54 ans. On s'approchera des 200€ de 55 à 59 ans et près de 250€ à partir de 60 ans. L'hospitalisation continuité est-elle seulement proposée par une poignée de mutuelles? Non, l'assureur AG est, à notre connaissance, le seul assureur privé à proposer une option de préfinancement. Il s'agit de l'AG Care Vision. Elle permet aux collaborateurs qui bénéficient déjà d'une couverture AG Care Hospitalisation de la basculer en une assurance hospitalisation individuelle. Avec cette police d'attente, l'âge d'entrée du contrat est en quelque sorte "gelé". Enfin, plus exactement, sauf diverses indexations, c'est plutôt la prime qui est gelée en fonction d'un âge. Notons encore que cette police d'attente peut être souscrire aussi bien par le travailleur que par l'employeur au bénéfice de son personnel évidemment. Le coût? Difficile de donner un tarif, le préfinancement varie selon plusieurs facteurs dont l'âge. L'idéal est de demander conseil à son courtier. Nous conclurons aussi en enfonçant une porte grande ouverte, mais il est bon de rappeler cette règle générale en assurance santé: plus tôt vous souscrivez et moins votre prime sera salée, la prime étant étalée dans le temps.