Un plan général vise à permettre le retour au bureau dès ce premier juillet après les premiers assouplissements du 9 juin. Mais dans les faits, tout le monde ne sera pas autorisé à retourner complètement au bureau. Il appartient en réalité à l'employeur d'élaborer son propre plan de réduction du télétravail. Et "bien que les directives du gouvernement soient claires, nous remarquons que certaines entreprises attendront la fin de l'été pour initier le retour dans leurs locaux", avance Nathalie Callens de chez Group S (secrétariat social).

Trop difficile de planifier

Les gestionnaires en ressources humaines remarquent que certaines entreprises ne planifient le retour qu'à la fin de l'été. "C'est notamment le cas dans les organisations où le travail au bureau était très exceptionnel au cours des derniers mois, explique-t-on chez Group S. Pour beaucoup d'entreprises, le régime de télétravail lié au coronavirus continuera donc à être appliqué jusqu'après les congés de leurs collaborateurs. Certains estiment que les périodes de congé à venir impliqueraient trop de difficultés pour planifier la présence des membres du personnel dans les locaux de l'entreprise. D'autres veulent prendre le temps, au cours des prochains mois, de tout préparer minutieusement."

Covoiturage déconseillé

Mais même à la "rentrée", les employeurs devront encore prendre des mesures de prévention. On pense aux inévitables règles imposées que sont : une distance suffisante entre les travailleurs, la désinfection des mains, une ventilation adéquate, entre autres.

Pour le Group S, les déplacements vers le bureau sont aussi à prendre en compte. Le covoiturage, pourtant terriblement incité ces dernières années, sera à éviter. Tout comme les déplacements en transports publics aux heures de pointe.

Ceux qui ne communiquent pas perdront le lien

Enfin, "pour bien préparer votre organisation à un retour partiel au bureau, il faut avant tout bien communiquer. Ceux qui ne communiquent pas perdront le lien avec leurs travailleurs. Les collaborateurs qui reviendront au bureau après une longue période de travail à domicile auront peut-être besoin d'une période d'acclimatation. Mais vous pouvez aussi proposer des horaires de travail plus flexibles pour certains postes."

