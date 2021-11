La pension légale doit-elle nous assurer une vie confortable ou simplement nous préserver de la pauvreté? C'est la question que l'assureur vie NN a posée à 1.025 Belges. Les résultats montrent une divergence d'opinion.

Quel est le rôle de la pension légale? En Belgique, il existe deux écoles. La moitié des Belges y voient un moyen de les sortir de la pauvreté ou de garantir l'achat de biens essentiels à la vie. Pour l'autre moitié, elle leur permet de mener une vie confortable, conforme au niveau de vie avant la retraite.

Les fonctionnaires considèrent la pension légale davantage comme un moyen de vivre confortablement, en accord avec le niveau de vie avant la retraite. Étant donné que les fonctionnaires n'ont pas droit à une pension complémentaire et qu'ils sont donc plus dépendants de la pension légale, il est logique qu'ils comptent plus sur celle-ci que les autres.

Chez les jeunes, nous constatons le contraire. Ils considèrent en effet la pension légale comme un moyen d'éviter la pauvreté, plus que les autres groupes.

1.800€/mois pour une pension confortable

Début 2020, un salarié percevait une pension brute moyenne de 1.311,79€ en tant qu'homme et de 1.024,81€ en tant que femme. Cela ne semble pas suffisant pour que les Belges puissent vivre une vie confortable après la retraite, en accord avec le niveau de vie avant la retraite.

Selon les personnes interrogées, une pension légale mensuelle de 1.800€ nets est nécessaire à cet effet. Pour pouvoir mener une vie luxueuse, les Belges indiquent que le montant s'élève plutôt à 3.000€. Pour éviter de sombrer dans la pauvreté, les Belges disent avoir besoin de 1.000€ par mois. Tandis que pour couvrir les besoins essentiels, ce montant s'élève à 1.200€.

Le juste milieu

La moyenne entre le montant dont les Belges ont besoin pour pouvoir mener une vie confortable et celui pour couvrir les besoins essentiels est de 1.500 euros. C'est justement le montant que le gouvernement vise comme pension minimale après une carrière complète. Les autorités semblent donc vouloir couper la poire en deux et ne pas choisir de camp.

Néanmoins, l'assureur vie NN part du principe que les Belges, et certainement les salariés ou les indépendants, ne doivent pas dépendre entièrement de la pension légale pour mener une vie confortable après la retraite.

"Je plaide en faveur de l'élargissement (permettre au plus grand nombre de bénéficier d'une pension complémentaire) et de l'approfondissement (une pension complémentaire suffisamment élevée pour tous) de la pension complémentaire. Une bonne combinaison entre la pension légale et la pension complémentaire est importante", explique Jan Van Autreve, CEO de NN Belgium. "La pension légale doit avant tout être suffisante pour couvrir les frais de base. La pension complémentaire assure une vie confortable. De cette façon, la responsabilité est répartie sur différents acteurs."

Le rôle de la pension complémentaire gagne en importance

Comme le mot l'indique lui-même, la pension complémentaire est un complément à la pension légale. Le rôle de la pension complémentaire consiste à offrir une vie financièrement confortable après la retraite.

Les Belges y sont sensibilisés. Les répondants ont été confrontés au dilemme suivant : imaginez que votre employeur vous permette de choisir entre un supplément de salaire ou le même supplément multiplié par 2 ou 3 pour votre plan de pension, que feriez-vous? 38% opteraient pour un complément de salaire immédiat, 50 % pour l'augmentation de la pension complémentaire.

"Le financement de la pension ne se limite pas à la pension légale ou à l'épargne-pension. C'est une bonne combinaison des différents piliers de la pension qui peut donner aux Belges plus de sécurité pour vivre une vie confortable après la retraite", conclut Jan Van Autreve.

Source: assureur vie NN

