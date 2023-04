Il ne reste que deux semaines pour introduire une demande concernant trois primes énergie, rappelle le Service public fédéral Économie dans un communiqué. Sont concernés par cette échéance: le premier forfait de base gaz-électricité, le chèque mazout et le chèque pellet. Les demandes peuvent être introduites auprès du SPF Économie, via son site web ou par courrier recommandé, jusqu'au 30 avril.

Forfait de base gaz-électricité

Le premier forfait de base - soit une aide de 270 euros pour les mois de novembre et de décembre - a dans la grande majorité des cas été accordé de manière automatique par les fournisseurs d'énergie. Pas moins de 4,7 millions de primes ont ainsi déjà été versées pour un total de plus de 844 millions d'euros.

Si le premier forfait de base n'a pas été octroyé automatiquement, une nouvelle demande peut être formulée depuis le 23 janvier. Le SPF Économie indique avoir reçu plus de 221.000 requêtes en ce sens depuis cette date.

Si vous pensez avoir droit au forfait mais que vous n'avez rien vu sur vos factures ni reçu de note de crédit, vous pouvez encore introduire votre demande jusqu'au 30 avril 2023. La manière la plus rapide pour introduire la demande et recevoir la prime est de le faire en ligne.

Chèque mazout

Pour le chèque mazout (et propane), la condition pour bénéficier de cette prime est d'avoir été livré entre le 15 novembre 2021 et le 31 mars 2023. Il s'agit d'une prime unique. A ce jour, 932.000 demandes ont été adressées au SPF Economie.

Les personnes qui souhaitent encore bénéficier du chèque mazout et qui n'ont pas encore introduit de demande peuvent le faire jusqu'au 30 avril 2023, soit en ligne, soit par courrier recommandé.

Chèque pellet

En ce qui concerne le chèque pellet, il ne faut ni disposer du premier forfait de base, ni avoir reçu une prime pour le mazout pour respecter les conditions. En outre, il faut avoir acheté un minimum de 500kg de pellets, livrés par une entreprise entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023. Le SPF Economie a déjà reçu 47.726 demandes.

Vous pouvez demander le chèque pellets en ligneou par courrier recommandé jusqu'au 30 avril 2023 inclus. Nous vous conseillons de privilégier les demandes en ligne car elles sont traitées plus rapidement.

