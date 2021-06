En raison de la crise du coronavirus, davantage de Belges ont pris leur pension avant l'âge de 65 ans en 2020. L'horeca est particulièrement concerné.

Plus d'un travailleur sur trois et plus de la moitié des indépendants qui ont pris leur pension l'année dernière l'ont fait avant d'atteindre l'âge légal de 65 ans. Ces données ont été recueillies par Acerta sur un ensemble de 280.000 employés du secteur privé et auprès de 210.000 indépendants en activité principale.

A cause des fermetures et... des transports publics

Comment expliquer ces chiffres ? "Les conditions de départ à la pension des travailleurs et des indépendants n'ont pas changé entre 2019 et 2020. Ce n'est donc pas ce qui explique la hausse du nombre de Belges quittant le marché du travail avant de souffler leur 65e bougie, répond Olivier Marcq, juriste chez Acerta. Nous ne pouvons peut-être pas imputer la totalité de cette envolée des chiffres au seul coronavirus, mais nous supposons que la crise qui y est liée a influencé un grand nombre de pensions anticipées. Les collaborateurs qui, dans des circonstances normales, seraient restés au travail un peu plus longtemps ont tout de même décidé de prendre leur pension un peu plus tôt au lieu de prester l'année (ou les années) restante(s) en raison des fermetures forcées, du travail à domicile, de la peur d'emprunter les transports publics et du fait que les sexagénaires étaient des personnes à risque."

Le secteur le plus impacté par les fermetures est l'horeca. Et c'est précisément là que le coronavirus a eu l'effet le plus important : près de sept indépendants sur dix ont pris leur pension en 2020 avant l'âge de 65 ans.

En chiffres 36,7 % des travailleurs belges qui ont pris leur pension en 2020 l'ont fait avant l'âge de 65 ans . Cela représente une augmentation de 11,6 % par rapport à 2019.

54,8 % des indépendants belges qui ont pris leur pension en 2020 l'ont fait avant l'âge de 65 ans , soit 3,9 % de plus qu'en 2019.

Avec 68,6 %, le secteur de l'horeca compte le pourcentage le plus élevé d'indépendants ayant pris leur pension avant l'âge de 65 ans en 2020. Ces chiffres correspondent à une hausse de 12,4 % par rapport à 2019.

