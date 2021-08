Plus de la moitié des entreprises belges (53%) envoient leurs fiches de salaire aux travailleurs de manière digitale. C'est plus du double par rapport à la période pré-coronavirus, selon une enquête du prestataire RH Acerta menée auprès de plus de 40.000 entreprises.

Selon Acerta, la fiche de salaire suivra prochainement le parcours des chèques-repas qui sont devenus entièrement octroyés sous forme digitale.

La crise du coronavirus a accéléré les achats, les paiements et les échanges numériques. Depuis la crise du Covid-19, la fiche de paie est également de plus en plus envoyée numériquement aux employés.

"Aujourd'hui, plus de la moitié des employeurs (53%) utilisent une plateforme en ligne pour envoyer les fiches de paie aux salariés. Chez 44,6% des employeurs, cela conduit à une administration numérique partielle des salaires car des travailleurs demandent parfois d'avoir la version papier et chez 8,66% des employeurs les salariés ne reçoivent leur fiche que de manière numérique", explique Acerta.

L'envoi numérique des fiches de salaire progresse continuellement: 8,6% en 2018, 22% en 2019 et 53% en 2020.

