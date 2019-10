Cela fait un an que Biddit.be, la plateforme de vente en ligne des notaires belges, existe. En un an, 3.371 biens immobiliers (maisons, appartements, terrains, garages,...) ont été proposés aux enchères. Au total, 74.209 enchères ont été placées par 13.926 enchérisseurs différents.

Biddit a été lancé par la Fédération du Notariat (Fednot) pour permettre aux candidats-acheteurs de ne plus devoir se déplacer physiquement dans les salles de ventes pour enchérir sur un bien immobilier. Désormais, les enchères peuvent être faites par ordinateur, tablette ou même smartphone. 3.371 biens ont été proposés à la vente grâce à Biddit depuis le lancement de la plateforme.

Il s'agit principalement de maisons, puisqu'elles représentent 64% des biens mis en vente. Les autres biens se répartissent comme suit : 15% d'appartements, 13% de terrains, 4% de garages et 4% de magasins. A l'heure actuelle, plus de 600 biens sont mis aux enchères.

"Biddit séduit de plus en plus"

Pour chaque vente, en moyenne, 10 personnes s'inscrivent en tant qu'enchérisseur. Et sept d'entre eux, en moyenne, font une offre concrète. Jan Sap, le directeur général de Fednot : "Un total de 74.209 offres ont été faites par 13.926 enchérisseurs. Certains acheteurs potentiels ont fait une offre, d'autres en ont fait plusieurs, ce qui donne une moyenne de 37 offres par bien vendu. C'est légèrement plus que lors des premiers mois de Biddit, où il y avait en moyenne 34 offres par vente. C'est la preuve que Biddit séduit de plus en plus d'acheteurs potentiels"

Le prix moyen d'une maison vendue sur Biddit est de 217.427 euros. Ce prix moyen final est 27% supérieur au prix moyen de départ des enchères, qui est de 170.769 euros. Pour les appartements, le prix moyen final est de 181.673, soit 32% de plus que le prix moyen de départ, qui est de 138.824 euros. Pour les terrains, la différence de prix est de 11,47% (93.615 euros au départ et 104.349 euros au final).

Un processus anonyme, mais des offres contraignantes

Grâce à Biddit, les acheteurs potentiels peuvent enchérir en toute discrétion, sans que le vendeur et les autres enchérisseurs ne connaissent leur identité. Seul le notaire qui organise la vente connait l'identité de ceux qui enchérissent. Cela permet au vendeur d'être certain que les offres sont sérieuses puisque toutes les offres faites via Biddit sont contraignantes.

Le vendeur peut déterminer le prix fixé en consultation avec son notaire. Il peut également indiquer à partir de quel prix le notaire peut immédiatement céder le bien.

Source : notaire.be