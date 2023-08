Le cliché de l'indépendant surmené se révèle fidèle à la réalité, d'après les nouveaux chiffres d'Acerta.

Une nouvelle enquête d'Acerta indique que plus d'un tiers des indépendants (35,6%) travaillent plus de 50 heures par semaine. Sept indépendants sur dix travaillent plus de 40 heures par semaine, soit plus que les 38 ou 40 heures que prestent en moyenne les travailleurs à temps plein. Conséquence : trois indépendants sur dix admettent ne pas être en mesure de lâcher prise après leurs heures de travail. Près de deux tiers (64 %) d'entre eux avouent même toujours garder un oeil sur le travail une fois rentrés à la maison.

Un équilibre entre vie professionnelle et vie privée satisfaisant

On pourrait facilement penser que ces nombreuses heures de travail pèsent sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des indépendants, mais il n'en est rien. En effet, pas moins de 65% des indépendants se disent actuellement satisfaits, voire très satisfaits, de leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

"Les indépendants travaillent souvent très dur pour lancer leur entreprise et la faire ensuite tourner. Ils vont parfois même au-delà de leurs limites", explique Nicolas Pevenage, Directeur pour la division Starters & Indépendants chez Acerta. "Alors que les efforts pour favoriser le bien-être mental des travailleurs se multiplient dans le monde de l'entreprise depuis quelques années, prendre soin de soi s'avère encore souvent être un tabou chez les indépendants."

Situation critique

Les chiffres indiquent également que de nombreux indépendants se trouvent possiblement déjà en situation critique. De fait, 68% se sentent débordés au travail et 59% estiment leurs journées trop longues. Parallèlement, nombreux sont les indépendants qui se rendent compte que les activités en dehors du travail sont importantes pour leur bien-être mental. Deux tiers d'entre eux aimeraient dès lors passer davantage de temps en famille et 59,9% souhaiteraient pouvoir faire plus de sport.

Les indépendants qui souhaitent tester leur bien-être mental peuvent surfer sur le site www.independantsansstress.be, où ils obtiendront un rapport personnalisé contenant les résultats ainsi que des conseils. Quelque 4000 indépendants se sont déjà prêtés à l'exercice.

