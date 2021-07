Quatre Belges sur 10 choisissent désormais des produits financiers autres que leur maigre compte d'épargne. Mais beaucoup n'osent pas franchir le cap par manque d'informations. Le secteur de la finance et celui des assurances lancent donc une campagne.

Les Belges sont tout sauf réfractaires aux investissements, mais ils se jugent insuffisamment informés et s'en tiennent donc souvent à un compte d'épargne, sans aller plus loin. Alors, afin d'informer le plus grand nombre possible de nouveaux investisseurs potentiels, Febelfin (finances) et Assuralia (assurances) lancent https://clubinvest.be. Il s'agit d'une campagne éducative qui présente les différentes possibilités d'investissement de manière ludique et accessible. Elle s'attache à expliquer les avantages potentiels, mais aussi les risques et les pertes éventuelles.

Elle est axée sur le "start-to-invest" à comparer au "start-to-run", où vous commencez par marcher pour finalement courir de longues distances. Tout en rappelant que les conseils des coaches (banquiers, assureurs ou courtiers) sont importants. Ils établiront votre profil d'investisseur sur la base d'un questionnaire.

D'abord le banquier et puis le web Pour trouver des informations ou des conseils sur les placements, les gens se tournent d'abord vers leur banquier ou leur assureur (55%), puis vers le site web de leur banque ou de leur assureur, et enfin vers les médias spécialisés. Les jeunes investisseurs font pour leur part plus facilement appel à internet, à leurs amis ou à la famille.

Actions, fonds de placements, warrants

Plusieurs personnalités plus ou moins connues donnent un coup de pouce ludique à la campagne sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Des vidéos expliquent les produits d'épargne, les assurances-vie, l'épargne-pension, les fonds de placement, les obligations, les actions, mais aussi des produits plus spécialisés comme les options, les trackers et les warrants.

29% des Belges souhaiteraient investir mais... Près de 70 % des Belges sont ou aimeraient être des investisseurs

55% des Belges préféreraient que leur épargne rapporte davantage.

40% des Belges investissent dans des produits financiers autres qu'un compte d'épargne.

29% des Belges souhaiteraient investir mais ne le font pas par manque d'informations.

Les produits d'investissement les plus populaires sont les fonds de placement (51%), suivis par la pension complémentaire (49%), les produits d'assurance (43%) et les actions de sociétés cotées (35%).

Le retour sur investissement est la préoccupation la plus importante pour 41% des investisseurs. 26% préfèrent la durabilité au retour. Chiffres tirés d'une enquête nationale Connaissances financières de Febelfin, mars 2021, menée auprès d'un groupe de 2045 personnes francophones et néerlandophones âgées de 16 à 79 ans.

