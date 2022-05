Les labels, vous ne pouvez plus y échapper. Il y en a sur les aliments, le textile, l'électronique, les jouets et même sur les produits de soin. Bref, sur presque tout ce que vous pouvez acheter. Mais ces labels sont-ils tous fiables? Nos conseils pour vérifier leur fiabilité.

De plus en plus d'entreprises utilisent des labels pour attester que leurs produits répondent aux exigences en matière d'environnement, d'écologie et de développement durable. De cette manière, ils tentent de convaincre le consommateur d'acheter un produit ou un service. En tant que consommateur, vous êtes ainsi informé et vous pouvez prendre en connaissance de cause une décision d'achat tenant compte de l'environnement.

Du moins, c'est le cas si ces labels sont basés sur des informations validées et véridiques. Un produit qui est par exemple labelisé "fait main" et qui l'est vraiment peut être une valeur ajoutée pour le consommateur. Il s'agit alors d'une situation win-win.

Pourtant, les labels peuvent aussi poser problème. C'est le cas lorsque la véracité du message du label ne peut pas être contrôlée. Il est ainsi possible que l'affirmation sur le label ne puisse pas être étayée, car les informations ne sont pas disponibles, voire n'existent tout simplement pas. Par ailleurs, il se peut aussi qu'une affirmation sur le label ne corresponde pas à la réalité.

Cherchez un label fiable

La prolifération des labels prête souvent à confusion. À quel label pouvez-vous vous fier? Ce n'est pas facile. Il n'existe pas de critères clairement définis. Utilisez donc votre bon sens, soyez critique et ne faites pas confiance aveuglément à tous les labels que vous voyez.

Si vous avez un doute, vérifiez si le label est fiable :

Contrôlez la crédibilité du label : vérifiez si vous trouvez de plus amples informations sur le label et l'évaluation environnementale. Pouvez-vous retrouver le label sur un site officiel et les critères qui ont été utilisés pour évaluer l'impact environnemental des produits y sont-ils mentionnés clairement ? Soyez d'autant plus critique lorsque :

des mots ou des termes vagues ou ambigus sont utilisés et ne sont pas définis clairement dans le message, tels que "pure nature", "non polluant", "bon pour la planète", "écologique", "respectueux de la nature", "durable", "préserve l'environnement", etc.

sont utilisés et ne sont pas définis clairement dans le message, tels que "pure nature", "non polluant", "bon pour la planète", "écologique", "respectueux de la nature", "durable", "préserve l'environnement", etc. des éléments sont utilisés comme des illustrations, des couleurs, des logos et des symboles qui pourrait donner une image plus positive qu'elle ne l'est en réalité.

Vous êtes confronté à des pseudo-labels ou vous avez un doute sur la fiabilité ? Signalez-le auprès du Point de contact du SPF Economie. L'Inspection économique analysera le signalement et pourra éventuellement sur cette base initier une enquête afin de mettre fin à d'éventuelles infractions.

Source: SPF Economie

De plus en plus d'entreprises utilisent des labels pour attester que leurs produits répondent aux exigences en matière d'environnement, d'écologie et de développement durable. De cette manière, ils tentent de convaincre le consommateur d'acheter un produit ou un service. En tant que consommateur, vous êtes ainsi informé et vous pouvez prendre en connaissance de cause une décision d'achat tenant compte de l'environnement.Du moins, c'est le cas si ces labels sont basés sur des informations validées et véridiques. Un produit qui est par exemple labelisé "fait main" et qui l'est vraiment peut être une valeur ajoutée pour le consommateur. Il s'agit alors d'une situation win-win.Pourtant, les labels peuvent aussi poser problème. C'est le cas lorsque la véracité du message du label ne peut pas être contrôlée. Il est ainsi possible que l'affirmation sur le label ne puisse pas être étayée, car les informations ne sont pas disponibles, voire n'existent tout simplement pas. Par ailleurs, il se peut aussi qu'une affirmation sur le label ne corresponde pas à la réalité.La prolifération des labels prête souvent à confusion. À quel label pouvez-vous vous fier? Ce n'est pas facile. Il n'existe pas de critères clairement définis. Utilisez donc votre bon sens, soyez critique et ne faites pas confiance aveuglément à tous les labels que vous voyez.Si vous avez un doute, vérifiez si le label est fiable : Vous êtes confronté à des pseudo-labels ou vous avez un doute sur la fiabilité ? Signalez-le auprès du Point de contact du SPF Economie. L'Inspection économique analysera le signalement et pourra éventuellement sur cette base initier une enquête afin de mettre fin à d'éventuelles infractions.Source: SPF Economie