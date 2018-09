Pétanque et massages rendent le travail dans le secteur chimique plus agréable

La moitié des travailleurs des secteurs chimique, des matières plastiques et des sciences de la vie bénéficient des mesures mises en place depuis deux ans et la création du "fonds démographie", selon un état des lieux de la fédération essenscia et des syndicats. Le fonds, qui constituait une première en Belgique, a pour objectif "d'améliorer l'employabilité dans le cadre des défis démographiques et des conséquences de l'allongement de la carrière".