Comme chaque année, de nouvelles mesures entrent en vigueur en Belgique dès le 1er janvier 2021. Tour d'horizon.

Chômage et travail

Hausse salariale pour 470.000 employés

Quelque 470.000 employés de la commission paritaire 200 (le groupe d'employés le plus important en Belgique) bénéficieront d'une hausse salariale de 0,95% en janvier 2021, selon le prestataire de services RH Acerta. Cela signifie une hausse par rapport au 0,8% d'il y a un an.

Les salaires de plusieurs groupes de travailleurs sont indexés chaque année au premier janvier (CP200, secteur alimentaire, commerce, assurances, etc.). Il s'agit d'une adaptation au coût de la vie, et non d'une augmentation salariale à proprement parler.

Les allocations de chômage en hausse de 1,125% par an

Le gouvernement fédéral a décidé d'augmenter graduellement les allocations minimales de chômage pendant la législature. A partir du 1er janvier prochain, elles progresseront de 1,125% à chaque nouvelle année, hors indexation automatique et enveloppe bien-être.

Au 1er janvier 2021, le minimum pour un cohabitant avec charge de famille progressera de 15,1 euros, pour atteindre 1.357,22 euros bruts mensuels. Pour un isolé, les allocations minimales de chômage progresseront de 12,37 euros, à 1.111,9 euros bruts mensuels.

Nouveau dispositif de droit passerelle

Un nouveau dispositif de droit passerelle entrera en vigueur au 1er janvier. Le dispositif d'aide aux indépendants ne devra plus être prolongé de mois en mois en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19.

Le nouveau dispositif se base sur deux piliers. Le premier, qui établit une mesure temporaire de crise pour indépendants contraints d'interrompre totalement leur activité, entrera en vigueur le 1er février. Le second permettra dès le 1er janvier d'offrir une aide aux indépendants n'ayant pas pu bénéficier précédemment ni du droit passerelle de crise 2020, ni du droit passerelle de soutien à la relance.

L'indépendant devra notamment démontrer une diminution de 40% de son chiffre d'affaires au cours du mois civil précédant celui pour lequel la prestation financière est demandée par rapport au même mois civil de l'année de référence 2019.

Argent, aides et pensions

Première phase du relèvement des pensions les plus basses

Les pensions les plus basses connaîtront un relèvement progressif dont la première phase débute ce 1er janvier 2021. Ce relèvement s'accomplira en quatre phases, à chaque premier janvier de 2021, 2022, 2023 et 2024.

La hausse de la pension minimum vers 1.500 euros nets pour une carrière complète, telle que prévue dans l'accord de gouvernement, s'applique aux travailleurs salariés, aux travailleurs indépendants et aux travailleurs fonctionnaires statutaires, soit plus de 706.000 bénéficiaires. Le relèvement de la Garantie de Revenus Aux Personnes Agées (GRAPA) concerne quant à elle 106.000 personnes.

Iriscare assurera le paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées

A partir du 1er janvier prochain, Iriscare assurera le paiement de l'allocation d'aide aux personnes âgées aux bénéficiaires domiciliés dans la capitale. Par ailleurs, dès le 1er janvier, toute personne de 65 ans et plus, domiciliée à Bruxelles sera potentiellement éligible, indépendamment de sa nationalité, ce qui n'était pas le cas précédemment.

Le "prix de l'amour" des personnes handicapées disparaîtra en 2021

Une allocation d'intégration est octroyée à la personne handicapée pour faire face aux frais supplémentaires qui apparaissent et existent en raison de la diminution de son autonomie.

Aujourd'hui, lorsqu'une personne en situation de handicap vit en couple, cela a un impact négatif sur son allocation d'intégration. La loi prévoit en effet que le montant soit réduit en fonction notamment des revenus du conjoint ou de la conjointe.

Dès le 1er janvier, les choix de vie des personnes avec un handicap n'auront plus de conséquence sur le montant de leur allocation d'intégration.

Les tarifs sociaux de l'énergie en hausse

Les tarifs sociaux pour l'énergie seront en hausse au 1er janvier 2021, de 10% pour l'électricité et de 15% pour le gaz naturel. Ils sont octroyés à des personnes ou ménages aux moyens limités comme des personnes handicapées ou recevant le revenu d'intégration.

Mobilité

Bruxelles et sa région passent en zone 30 km/h

A partir du 1er janvier 2021, la limite de 30km/h deviendra la règle en région bruxelloise. Certains axes structurants seront néanmoins considérés comme des exceptions. La vitesse y sera limitée à 50 ou 70 km/h, à condition d'y trouver une indication spécifique. Par ailleurs, dans les zones de rencontres, la vitesse autorisée sera de 20 km/h.

Un site didactique est également créé à disposition du grand public sur www.ville30.brussels.

Des tarifs simplifiés pour le contrôle technique en Wallonie

Au 1er janvier 2021, les grilles tarifaires du contrôle technique vont être simplifiées en Wallonie. Actuellement, elles comptent plus de 30 tarifs différents pour un contrôle périodique et plus de 10 sont appliqués pour un contrôle d'occasion.

Le tarif pour les contrôles périodiques sera fixé à 48 euros pour les voitures et à 62 euros pour les camionnettes. Pour les contrôles des véhicules d'occasion, la redevance sera de 72 euros tant pour les voitures que pour les camionnettes. Une réduction de 5 euros sera par ailleurs accordée pour les véhicules 100% électriques.

Les voitures de société taxées plus lourdement

Les véhicules de société seront plus lourdement taxés à partir de 2021. C'est une conséquence de l'ajustement annuel de la norme CO2 dans le calcul de l'avantage imposable.

Quiconque reçoit une voiture de société de son employeur ou de son entreprise et peut également utiliser celle-ci pour ses déplacements domicile-travail et ses déplacements privés est imposé sur cet avantage. L'impôt n'est pas calculé sur la prestation effective, mais sur une somme forfaitaire: l'avantage en nature.

L'un des éléments de cette formule de calcul est les émissions de CO2. Puisque les voitures sont devenues plus respectueuses du climat, ces émissions de CO2 de référence sont désormais également en baisse, selon les chiffres du SPF Finances. Cela signifie que les conducteurs d'un véhicule utilitaire voient l'avantage imposable augmenter, ce qui signifie qu'ils devront payer plus d'impôts.

Le mécanisme "cash for car" disparaît définitivement

La mesure "cash for car" ne sera plus en vigueur à partir du 1er janvier prochain, après l'annulation de la loi par la Cour constitutionnelle au début de l'année.

Le système "cash for car" permettait aux Belges d'échanger leur voiture de société contre un montant net mensuel pouvant s'élever jusqu'à 700 euros. Il constituait l'un des points de l'accord de l'été 2018 du précédent gouvernement, qui voulait lutter contre les embouteillages et inciter les travailleurs à opter pour des moyens de transport plus respectueux de l'environnement.

© Photo News

Société et consommation

En Wallonie, les permis de pêche ne seront plus délivrés qu'en ligne

A partir du 1er janvier 2021, les permis de pêche ne seront plus délivrés qu'en ligne en Wallonie. Il faudra se rendre sur www.permisdepeche.be où il y aura moyen de l'obtenir aisément en cinq étapes. Le paiement se fera en ligne de manière sécurisée.

Adaptation des tarifs pour les timbres-poste

Bpost adaptera ses tarifs pour les timbres à partir du 1er janvier.

Un timbre-poste Non Prior (distribution dans les 3 jours ouvrables), coûtera 1,07 euro par 10 et 1,10 euro à l'unité. Le timbre Prior (avec distribution le jour ouvrable suivant) passera à 1,57 euro par 10 et 1,60 euro à l'unité, précise bpost. Par ailleurs, le tarif pour affranchir un envoi normalisé vers l'Europe sera de 1,85 euro à l'achat de minimum cinq timbres et 1,91 euro à l'unité. Hors Europe, le tarif international passera à 2,07 euros dès cinq timbres et à 2,13 euros à l'unité.

Proximus revoit certains tarifs à la hausse

Comme l'an dernier, Proximus adaptera certains de ses tarifs à la hausse lors du passage à l'an neuf. Les packs Tuttimus, Familus et Minimus seront notamment plus chers.

Dans le détail, les packs Familus/Tuttimus (sans contenu TV et sans abonnement mobile) passeront de 70,50 à 72 euros, soit plus 1,50 euro/mois ou 18 euros/an.

Par ailleurs, l'augmentation sera limitée à 1 euro/mois pour les packs Minimus (61 euros/mois à partir du 1er janvier 2021), Internet+TV (61 euros) et Telephony+TV (44,99 euros). Idem pour les connexions Internet Comfort (44,99 euros) et Maxi (50,99 euros).

Aucune augmentation n'est prévue pour les abonnements mobiles. Ce qui n'est pas le cas pour la ligne fixe. Son tarif standard passera de 23,63 euros à 24,13 euros, en hausse de 50 cents/mois ou 6 euros/an. Le prix d'un appel national à partir de la ligne fixe s'élèvera, lui, à 23 cents au lieu de 18.

Hausse des accises sur le tabac

Le prix du paquet de cigarettes va augmenter l'an prochain, ainsi que les années suivantes. Le prix d'un paquet de cigarettes (20 pièces) passera ainsi à 7,50 euros en 2021 (contre 6,80 actuellement).

L'impact sur un paquet de 50g de tabac à fumer sera une augmentation de 1,47 euro: un paquet de 9,70 euros en 2020 coûtera 11,17 euros en 2021.

© Getty Images/iStockphoto

Immobilier

Renforcement des exigences PEB pour les nouvelles constructions en Wallonie

En Wallonie dès le 1er janvier prochain, les bâtiments à construire devront atteindre le standard Q-ZEN (bâtiment dont la consommation est quasi nulle ou bâtiment Quasi Zéro Energie). Les exigences sont donc renforcées pour les nouvelles constructions. En rénovation, les exigences ne changent en revanche pas.

Un bâtiment quasi zéro énergie est un bâtiment dont l'enveloppe est bien isolée et étanche à l'air, dont les systèmes sont performants, dont la ventilation est efficace et permet de récupérer de la chaleur et où la faible quantité d'énergie nécessaire pour se chauffer et produire de l'eau chaude est majoritairement produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

Le but est de faire baisser ses émissions de CO2 tout en refrénant ses frais énergétiques. Infos sur www.q-zen.be.

Environnement et gestion des déchets

Les vieux matelas acceptés gratuitement dans les recyparcs

La responsabilité élargie du producteur (REP) pour les matelas entrera en vigueur le 1er janvier. A partir de cette date, les consommateurs devront s'acquitter d'une contribution environnementale à l'achat d'un nouveau matelas mais pourront rapporter gratuitement les anciens au recyparc.

La contribution environnementale, dont le montant varie selon le type et la taille du matelas, sert à couvrir les coûts de collecte, de traitement et de démantèlement des matelas usagés.

Les langes ne peuvent plus être jetés dans les déchets organiques

A partir du 1er janvier, en Wallonie, les langes devront être jetés avec les déchets résiduels et plus avec les déchets organiques, à cause des matières plastiques non biodégradables dans leur composition. Cela évitera la pollution du compost par les micro-plastiques et de devoir retirer ces langes des déchets organiques après collecte, ce qui avait également un impact économique.

Les ustensiles plastiques à usage unique interdits dans les établissements en Wallonie

Dès le 1er janvier prochain, l'utilisation des ustensiles en plastique à usage unique sera interdite dans les établissements ouverts au public en Wallonie. Il s'agit de lutter contre les déchets, économiser les ressources et favoriser la propreté publique. Sont concernés les récipients pour boissons, pailles, couverts, bâtonnets mélangeurs, récipients alimentaires, assiettes et tiges pour ballons en plastique à usage unique.

