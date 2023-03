À plus de 70 ans, une de nos lectrices va devoir prendre le statut d'indépendant complémentaire. Elle s'inquiète des conséquences de cette démarche. Éclairage.

"J'ai plus de 70 ans. Je suis célibataire et je suis pensionnée, nous écrit une lectrice. J'ai une activité de guide touristique sur le côté. Et 'on' m'a obligé à prendre un statut d'indépendant complémentaire. Ce qui implique taxation, charges sociales et, dans mon cas, l'aide d'un comptable." Notre lectrice poursuit : "je lis dans votre Plus Magazine que je peux travailler en tant qu'indépendante pour un montant illimité. Pouvez-vous m'éclairer ou me confirmer ?"

Nous venons effectivement de publier un dossier de plusieurs pages intitulé "Un salaire d'appoint", un article qui s'intéresse à toutes ces personnes qui cherchent ou qui ont un travail d'appoint, par exemple pour arrondir leurs fins de mois. Nous donnons des informations pour limiter les prélèvements sociaux et fiscaux, car il existe effectivement des règles claires pour ceux qui veulent continuer à travailler à la retraite.

Et pour répondre la question de cette lectrice et aux conséquences d'une activité indépendante à la pension, il faut faire deux grandes distinctions :

1. L'impact sur la pension

Effectivement, à partir de 65 ans, vous pouvez gagner de l'argent sans limites grâce à une activité complémentaire, sans aucune sanction de l'Office des Pensions. En clair, toute personne qui a au moins 65 ans à la pension ou une carrière d'au moins 45 ans au moment de la prise de pension peut continuer à travailler sans limites de revenus et sans perdre sa pension. Les revenus supplémentaires n'ont pas d'impact. Dans les autres cas, il faudra limiter ses revenus, en d'autres termes, vous devrez rester sous des plafonds fixés (voir le tableau publié dans le magazine) pour ne pas recevoir moins de pension ou plus du tout de pension pour l'équivalent de plusieurs mois.

2. L'impact sur vos impôts

Pour reprendre la fonction de guide touristique ou de nombreuses autres fonctions d'indépendant en complémentaire, cela sera bien considéré comme une activité avec le paiement de la sécurité sociale, de taxes et d'impôts. Ce n'est qu'avec un Flexi-job (horeca, commerce, travail intérimaire, etc.) que le salaire ne sera pas imposé.

Notez cependant, qu'en tant qu'indépendant et à la fois titulaire d'une pension, qu'un taux de cotisations sociales inférieur est applicable. En règle générale, il s'élève à 14,70 % du revenu professionnel net imposable. Néanmoins, n'oubliez pas que votre pension et les revenus de votre activité indépendante sont additionnés lors du calcul de vos impôts. Il se peut donc que vous vous retrouviez dans une tranche plus élevée, ce qui peut devenir un handicap financier, mais vous pourrez toujours déduire des frais professionnels. L'aide d'un comptable sera donc la bienvenue.

À lire : Dossier "Un salaire d'appoint", publié dans le Plus Magazine actuellement en libraire.

