Il reste du chemin à parcourir avant que les salariés ne se constituent une pension complémentaire avec une cotisation équivalente à 3% de leur salaire brut. C'est ce qui ressort d'une enquête sur la pension complémentaire des salariés menée par Sigedis à la demande de la ministre des Pensions.

La pension complémentaire - également appelée deuxième pilier - est un complément à la pension légale que vous pouvez vous constituer en tant que salarié ou indépendant. Elle est généralement versée lorsque vous prenez votre retraite ou lorsque vous atteignez le moment où vous pouvez légalement prendre votre retraite.

Pas de pension de deuxième pilier pour 36% des travailleurs

À la demande de la ministre des Pensions, Sigedis a mené une enquêté sur la pension complémentaire des salariés et sur le nombre de salariés qui atteignent la cotisation annuelle de 3% de leur salaire annuel brut, comme le prévoit l'accord de gouvernement.

Les résultats sont inquiétants. L'étude démontre en effet que plus d'un travailleur sur trois en Belgique (36%) n'avait pas du tout de pension de deuxième pilier ou ne se constituait plus activement de droits de pension complémentaire. Pour eux, l'écart avec l'objectif de cotisation de 3% est maximal.

Une cotisation de moins de 3%

Pour les 2,4 millions de travailleurs qui se constituent activement des droits de pension complémentaire, les cotisations de pension sont très variables. En 2019, la cotisation annuelle était en moyenne égale à 3,5% du salaire, mais ce chiffre cache de grandes différences. Par exemple, la cotisation moyenne des 20% d'affiliés ayant les cotisations annuelles les plus élevées est 100 fois supérieure à la cotisation moyenne des 20% d'affiliés ayant les cotisations annuelles les plus faibles.

Pour la moitié des employés activement affiliés, le taux de cotisation est inférieur à 2%. Au total 76% de tous les employés n'atteignent pas l'objectif de 3% de cotisation, soit parce qu'ils n'avaient pas de deuxième pilier du tout (36%), soit parce qu'ils n'étaient pas suffisamment couverts (40%).

1,56 milliard d'euros supplémentaires nécessaires

Parmi tous les employés qui n'atteignent pas l'objectif, 82% auraient besoin d'au moins doubler leur contribution annuelle actuelle pour atteindre l'objectif de 3%. Même si l'on ne considère que les salariés qui ont déjà une pension complémentaire, 66% d'entre eux auraient encore besoin d'un doublement.

Afin d'éliminer ces déficits, 1,56 milliard d'euros supplémentaires en plus de la cotisation annuelle totale de près de 4 milliards d'euros pour les employés sont nécessaires.

Une question de salaire

On remarque également que la participation au deuxième pilier est plus élevée lorsque les salaires augmentent. Pour les salaires les plus bas, un salarié sur trois s'est constitué une pension complémentaire, tandis que pour les salaires les plus élevés, le taux de participation a atteint 87%.

