Frank Vandenbroucke et Jean Hindriks, tous deux membres du Conseil académique des pensions et professeurs d'université, expliquent comment le prochain gouvernement devrait agir pour garantir la survie du système belge des pensions.

Comment faire pour préserver nos pensions ? Comment redonner un sentiment de sécurité à la population ? Ces questions nous les avons posées à Frank Vandenbroucke et Jean Hindriks. L'un est néerlandophone, ex ministre (SP.A) et grand spécialiste des questions sociales notamment à l'université d'Amsterdam, l'autre est francophone, professeur en économie à Louvain et membre de l'Institut Itinera qui étudie les questions sociales importantes. L'opinion des deux hommes est parfois divergente, mais ils se rejoignent sur le fait qu'il faut restaurer la confiance en matière de pension et chasser les peurs mauvaises conseillères. Ils pensent, sans langue de bois, qu'il est temps de prôner un contrat social pour les pensions, une nouvelle forme de solidarité entre les générations.

...