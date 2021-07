City-trip, vacances en famille ou voyage solo, les vacances se rapprochent à grands pas et l'heure est aux derniers préparatifs. Une question néanmoins vous taraude : comment allez-vous payer sur place? Voici les solutions les moins chères.

Évitez les grosses sommes d'argent liquide

Quelle que soit votre destination de vacances, il est déconseillé de voyager le portefeuille rempli de billets. Si vous avez besoin d'un peu de liquide sur place, contentez-vous d'une petite somme d'argent, commandée à votre banque avant votre départ, ou à un bureau de change. Mais surtout : voyagez léger. Il est également tout à fait possible de retirer de l'argent du distributeur de billets le plus proche. Votre carte Visa ou MasterCard vous permet en effet de retirer de l'argent à un distributeur automatique de billets dans presque tous les pays. Attention, ce type de transaction engendre généralement des frais, d'autant plus s'il s'agit d'une devise locale.

Mais le moyen le plus pratique et le plus sûr, c'est de payer avec votre carte. Mais laquelle? Carte de débit ou carte de crédit? On fait le point.

Au sein de la zone euro

Tant que vous restez dans la zone euro, les opérations coûtent le même prix que chez nous.

Si vous souhaitez retirer de l'argent à un distributeur , privilégiez votre carte de débit. Votre banque ne vous facturera rien de plus qu'en Belgique, ou du moins, à peine quelques centimes d'euro. Attention, "dans certains pays, particulièrement en Espagne, Allemagne ou Grèce, certains gestionnaires d'appareils (banques ou autres sociétés) comptent des frais pour chaque retrait avec carte", prévient Test Achats. Quoi qu'il en soit, n'utilisez pas votre carte de crédit, car la banque vous facturera plusieurs euros de frais.

Si vous souhaitez acheter dans un magasin, vous pouvez aussi bien utiliser votre carte de débit que votre carte de crédit. Vous n'avez pas à craindre des frais.

Hors de la zone euro

Même si vous restez en Europe, vous n'éviterez pas les frais, quelle que soit la carte utilisée. Car vous serez amené à utiliser la devise locale. Chaque banque applique son propre système : généralement un montant fixe par opération auquel s'ajoute une commission de change (pourcentage du montant de l'opération). En d'autres termes, tout va dépendre de votre banque et du montant de l'opération.

Si vous souhaitez retirer de l'argent à un distributeur , vérifiez à l'avance les tarifs de votre banque. Des frais supplémentaires peuvent en effet vous être facturés, que le retrait soit effectué via la carte de débit ou la carte de crédit. Mais privilégiez si possible votre carte de débit, car les frais sont presque toujours inférieurs à ceux d'une carte de crédit. Une règle à retenir : si vous avez besoin d'une grosse somme d'argent, prélevez-là en une seule fois, plutôt qu'en plusieurs petits montants. Ce sera plus avantageux pour vous.

Si vous souhaitez acheter dans un magasin, privilégiez cette fois-ci votre carte de crédit. Les frais sont moins élevés. Attention, certains terminaux de paiement vous donnent le choix de payer en euro ou en devise locale.Vous avez intérêt à payer en devise locale. Cela vous reviendra moins cher.

Payer par smartphone?

Même si le commerçant dispose d'un QR Code, il peut arriver que votre application bancaire ne parvienne pas à le lire. Et pour cause : les paiements mobiles sont souvent proposés à un niveau local et non international. Cette solution de paiement n'est donc pas toujours envisageable.

