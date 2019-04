On peut améliorer sa pension en travaillant davantage, sous certaines conditions. Mais il y a un hic pour les bénéficiaires du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)...

Prendre sa pension à 65 ans ne signifie pas forcément bénéficier d'une pension complète. Le calcul de la pension est toujours basé sur une " carrière complète ". Si avant elle était exprimée en années, elle l'est désormais en jours. Pour obtenir une pension complète, on doit avoir travaillé 14.040 jours. A défaut, on ne reçoit qu'une partie d'une pension complète.

...