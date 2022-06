Dire à ses collègues combien on gagne reste généralement tabou. Cela peut provoquer des tensions inutiles. Mais il existe certaines situations où il vaut mieux dévoiler son salaire.

Environ 25% des employés belges évoquent leur salaire avec d'autres collègues, selon l'enquête Salary Survey du bureau de recrutement Robert Walters. Mais dans la grande majorité des cas, le sujet est purement et simplement évité pour éviter des problèmes et jalousie, entre autres. Se taire sur le sujet est comme une forme de règle officieuse. Cependant, il existe certaines situations où un travailleur peut parler de sa rémunération.

Quand faut-il parler de son salaire ?

"Quand la personne pense être sous-payée ou que ses collègues pensent l'être aussi", estime Sofie Slagmulders, marketing manager Robert Walters. En en parlant ensemble, ils en sauront plus." Imaginons des salaires identiques entre collègues, mais en dessous des réalités du marché... "Il existe des outils en ligne intéressants pour évaluer un salaire. S'ils démontrent que vous gagnez moins qu'un salaire conforme au marché, vous serez dans une position beaucoup plus forte pour négocier une éventuelle augmentation de salaire avec votre employeur."

Et quand ne faut-il pas parler de son salaire ?

Bien que de plus en plus de personnes - en particulier les jeunes professionnels - osent parler ouvertement de leur salaire, cela reste un sujet très sensible pour la plupart. "Il est préférable de ne pas évoquer ses revenus avec un collègue si vous n'êtes pas certain de pouvoir lui faire entièrement confiance", précise Sofie Slagmulders. Bien entendu, on n'interroge pas son supérieur hiérarchique sur son salaire, mais plutôt quelqu'un qui fait à peu près le même travail, au profil similaire.

Pas devant la photocopieuse ou la machine à café

Et lorsqu'on aborde ce sujet sensible, "il faut le faire de manière polie et discrète. Vous pouvez avoir envie d'en parler, mais tout le monde au bureau n'a pas besoin d'entendre la conversation. En d'autres termes, ce n'est pas une conversation que l'on veut avoir avec désinvolture devant la photocopieuse ou la machine à café." Idéalement, cela se fera en privé, au déjeuner ou à d'autres moments appropriés.

Dans certains cas, parler de son salaire a des avantages

Paradoxalement, pour l'entreprise, l'analyse comparative des salaires a aussi du bon. Connaître les salaires proposés par ses concurrents, cela représente un avantage pour attirer et retenir plus facilement les talents.

Quant au travailleur, il est bon de savoir où il se situe pour argumenter lors d'une éventuelle discussion salariale, mais sans être jaloux si un collègue gagne plus ou se vanter du cas contraire. Si un collègue ayant à peu près la même fonction et la même ancienneté gagne davantage, sans dévoiler des informations personnelles, cela peut être un argument pour planifier une discussion avec son manager. "Au final, la transparence en matière de salaires sera favorable à la culture d'entreprise", conclut Sofie Slagmulders.

Environ 25% des employés belges évoquent leur salaire avec d'autres collègues, selon l'enquête Salary Survey du bureau de recrutement Robert Walters. Mais dans la grande majorité des cas, le sujet est purement et simplement évité pour éviter des problèmes et jalousie, entre autres. Se taire sur le sujet est comme une forme de règle officieuse. Cependant, il existe certaines situations où un travailleur peut parler de sa rémunération."Quand la personne pense être sous-payée ou que ses collègues pensent l'être aussi", estime Sofie Slagmulders, marketing manager Robert Walters. En en parlant ensemble, ils en sauront plus." Imaginons des salaires identiques entre collègues, mais en dessous des réalités du marché... "Il existe des outils en ligne intéressants pour évaluer un salaire. S'ils démontrent que vous gagnez moins qu'un salaire conforme au marché, vous serez dans une position beaucoup plus forte pour négocier une éventuelle augmentation de salaire avec votre employeur." Bien que de plus en plus de personnes - en particulier les jeunes professionnels - osent parler ouvertement de leur salaire, cela reste un sujet très sensible pour la plupart. "Il est préférable de ne pas évoquer ses revenus avec un collègue si vous n'êtes pas certain de pouvoir lui faire entièrement confiance", précise Sofie Slagmulders. Bien entendu, on n'interroge pas son supérieur hiérarchique sur son salaire, mais plutôt quelqu'un qui fait à peu près le même travail, au profil similaire. Et lorsqu'on aborde ce sujet sensible, "il faut le faire de manière polie et discrète. Vous pouvez avoir envie d'en parler, mais tout le monde au bureau n'a pas besoin d'entendre la conversation. En d'autres termes, ce n'est pas une conversation que l'on veut avoir avec désinvolture devant la photocopieuse ou la machine à café." Idéalement, cela se fera en privé, au déjeuner ou à d'autres moments appropriés.Paradoxalement, pour l'entreprise, l'analyse comparative des salaires a aussi du bon. Connaître les salaires proposés par ses concurrents, cela représente un avantage pour attirer et retenir plus facilement les talents. Quant au travailleur, il est bon de savoir où il se situe pour argumenter lors d'une éventuelle discussion salariale, mais sans être jaloux si un collègue gagne plus ou se vanter du cas contraire. Si un collègue ayant à peu près la même fonction et la même ancienneté gagne davantage, sans dévoiler des informations personnelles, cela peut être un argument pour planifier une discussion avec son manager. "Au final, la transparence en matière de salaires sera favorable à la culture d'entreprise", conclut Sofie Slagmulders.