Vous apportez régulièrement votre aide à un proche en perte d'autonomie ? Vous pourriez dès lors bénéficier d'une reconnaissance officielle pour ce soutien : le statut d'aidant proche. Mais qu'est-ce que c'est exactement, et surtout, comment l'obtenir ?

Être un aidant proche, qu'est-ce que cela signifie ?

Un aidant proche est une personne qui apporte régulièrement un soutien concret aux personnes en situation de perte d'autonomie. Il s'agit généralement d'un proche, c'est-à-dire un membre de la famille, un ami ou simplement une connaissance qui a besoin de soutien suite à un accident, une maladie ou à l'âge. L'aide apportée varie en fonction des besoins de la personne : il peut s'agir d'une simple aide ménagère, ou même de soins 24 heures sur 24.

Comment obtenir ce statut ?

En tant qu' aidant proche, c'est à vous d'introduire une demande auprès de la CAAMI. Cette demande consiste en une Déclaration sur l'honneur que vous et la personne aidée devrez signer et dater. Vous pourriez demander deux types de reconnaissance différentes:

une reconnaissance simple, symbolique de votre implication;

une reconnaissance octroyant un avantage social.

Pour avoir droit à un avantage social, il faut remplir quelques conditions :

Vous et la personne aidée devez absolument résider officiellement en Belgique.

Vous vous engagez à fournir un soutien pendant minimum 50h/mois ou 600h/année.

La personne aidée doit avoir besoin de soins lourds et être suivie par au moins un professionnel de la santé.

Vous entretenez une relation de confiance avec la personne dont vous vous occupez et ne fournissez pas ces soins en tant que professionnel ou en tant que bénévole.

Le statut aidant proche ne peut pas être accordé aux travailleurs indépendants.

Une personne aidée ne peut pas avoir simultanément plus de 3 aidants proches.

Vous tenez compte des besoins et des souhaits de vie du demandeur de soins.

Le demandeur de soins ne réside pas dans un cadre résidentiel, tel qu'une maison de repos et de soins ou un établissement pour personnes handicapées.

Cette reconnaissance est valable un an (une prolongation est possible). En cas de reconnaissance, vous recevrez par courrier une attestation selon votre demande.

Quels avantages ?

Vous pouvez prendre un congé thématique "pour soins informels" si vous êtes reconnu comme aidant proche par votre mutuelle. L'interruption de travail peut être complète ou partielle. L'interruption complète dure 1 mois par personne aidée et le demandeur peut obtenir jusqu'à 6 mois dans toute la carrière (chaque fois pour des aidés différents). L'interruption partielle peut être prise sous forme d'1/5 temps ou d'1/2 temps, 1 mois par personne aidée jusqu'à 12 mois pendant toute la carrière de l'aidant.

Pendant la période où vous ne travaillez pas, vous bénéficiez d'une allocation de l'ONEM. Le montant est le même que celui de la prestation pour le congé thématique d'assistance médicale.

Les aidants proches reçoivent également un soutien financier supplémentaire. Le plafond d'exonération d'impôt est relevé de 3.270 euros à 4.900 euros.

