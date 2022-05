Cette année encore, la plupart des pensionnés (75%) complèteront facilement leur déclaration d'impôt. Le Service Pensions a communiqué les montants de pension directement au SPF Finances. Les données sont alors préremplies pour les citoyens dans MyMinfin, Tax-on-web et dans les propositions de déclaration simplifiée. Seuls les pensionnés qui remplissent encore leur déclaration sur papier auront besoin de leur fiche fiscale.

La plupart des retraités bénéficient d'une proposition de déclaration simplifiée et ne doivent donc plus transférer eux-mêmes leurs montants de pension au SPF Finances. Si vous avez reçu une proposition de déclaration simplifiée et que celle-ci est exacte, vous n'avez plus rien à faire. Par contre, si vous y trouvez des erreurs ou que des éléments manquent, vous devez les corriger et renvoyer votre déclaration d'impôts à l'administration fiscale.

Plus besoin de fiche fiscale

Le Service Pensions envoie les montants de pension de chaque pensionné à temps et correctement au SPF Finances ("les contributions"). En tant que pensionné, vous n'avez donc plus besoin de votre fiche fiscale. Le SPF Finances utilise vos données lors de la préparation de la déclaration d'impôts. Les données sont donc déjà remplies dans:

la proposition de déclaration simplifiée ;

la déclaration via MyMinfin (Tax-on-web) ;

et la déclaration qu'un collaborateur du SPF Finances remplit pour le pensionné.

Si malgré tout, vous souhaitez consulter votre fiche fiscale, vous pouvez le faire via mypension.be (votre dossier de pension électronique), dans votre eBox et dans MyMinfin.

25% des pensionnés reçoivent encore une version papier

Comme souvent, il y a des exceptions. Si vous recevez une version papier de votre déclaration d'impôts, vous aurez alors besoin de votre fiche fiscale. Cela concerne:

les pensionnés qui habitent à l'étranger;

les pensionnés qui remplissent leur déclaration sur papier ;

les personnes dont le conjoint est décédé dans le courant de l'année 2021 : elles n'ont pas accès au dossier de pension en ligne du conjoint décédé, mais elles doivent tout de même remplir une déclaration d'impôts ;

les administrateurs de biens : ils n'ont pas accès au dossier de pension en ligne des pensionnés ;

dans certains cas, les personnes qui reçoivent une pension au taux de ménage et qui déclarent une partie des revenus de leur conjoint.

L'envoi des versions papier a commencé début mars. La plupart des pensionnés ont reçu leur exemplaire au plus tard dans le courant d'avril 2022, les derniers devraient le recevoir dans le courant du mois de mai.

