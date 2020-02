Une nouvelle législation wallonne impose la double protection des cuves de plus de 500 litres. Elle entre en vigueur au mois de mai. Tout le monde n'est pas concerné (pour l'instant).

A partir du 13 mai 2020, en Wallonie, une nouvelle législation s'appliquera aux cuves à mazout de 500 à 2.999 litres (la majorité des installations des particuliers). Pour éviter fuites et pollutions, ces citernes devront être munies d'une double paroi, d'un système anti débordement automatique, d'une jauge spécifique et d'une plaquette verte

Seulement en cas de vente

Attention, ces cuves à mazout ne devront être mises en conformité qu'après une cession immobilière, soit lors vente et l'achat d'une habitation. Bref, si vous ne vendez votre habitation que dans 20 ans, vous n'êtes pas encore concernés par le texte wallon. Notons, à ce sujet, que la fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco) estime que la nouvelle législation contient des contradictions et de mauvaises tournures. Elle sous-entend que son application sera pour le moins compliquée. Le texte sera-t-il revu ?

Quoi qu'il en soi, dans l'état actuel des choses, les futurs propriétaires seront obligés de posséder une cuve à double paroi. Une cuve homologuée coûte environ 2.500 € contre 1.500 € pour une cuve classique.

