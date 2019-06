En 2018, le nombre de salariés en interruption de carrière ou en crédit-temps a continué à diminuer. Pour la première fois, on est en-dessous de la barre des 10 %.

Aujourd'hui, vous pouvez arrêter votre carrière dans le secteur privé ou réduire votre temps de travail de trois manières différentes : avec un crédit-temps motivé, avec un congé thématique ou avec une fin de carrière. Depuis 2017, vous ne pouvez plus simplement prendre une année sabbatique. Vous avez besoin d'une raison spécifique appelée "motif". Il peut s'agir, par exemple, de suivre une formation reconnue, de fournir une assistance médicale à un membre gravement malade de votre famille ou de votre entourage, etc. Vous pouvez également prendre un congé thématique pour une raison spécifique. Il y en a trois : le congé parental, le congé d'assistance médicale et le congé palliatif. Contrairement au crédit-temps motivé, vous n'avez pas à satisfaire aux exigences d'ancienneté pour les congés thématiques. Il y a aussi la fin de carrière pour les personnes de plus de 55 ans (allocations à partir de 60 ans).

Si vous travaillez dans le secteur public, vous pouvez faire une pause dans votre carrière. Les réglementations varient selon que vous travaillez pour le gouvernement fédéral ou régional, dans l'enseignement, la police, etc. Dans le secteur public, vous pouvez prendre les mêmes congés thématiques que dans le secteur privé.

Le prestataire de services RH Acerta a mené une étude sur le nombre d'employés du secteur privé qui interrompent leur carrière. La tendance est à la baisse depuis quelques années. Mais en 2018, le nombre est tombé en dessous de 10%. L'année dernière, 9,6% des employés "ont pris une pause", contre 11,6% en 2014.

Parmi les différentes options, le crédit-temps semble être le plus populaire, suivi du congé parental thématique. Mais la quasi-totalité d'entre elles - crédit temps, les différents droits thématiques, à temps plein ou à temps partiel - ont un pourcentage inférieur pour 2018 par rapport à l'année précédente.

Pourquoi cette tendance est à la baisse?

Plusieurs raisons expliquent cette tendance à la baisse. Le renforcement des règles. Par exemple, le crédit-temps a été supprimé sans motif et, dans le secteur privé, vous ne pouvez prendre de congé thématique d'assistance médicale que pour les proches jusqu'au premier degré (parents du conjoint(e), beaux-parents, beaux-enfants). Pour les proches du même sang, cela peut être fait jusqu'au deuxième degré. Selon Acerta, la tendance à la baisse des congés parentaux pourrait être liée à l'attentisme des employés.

"Depuis septembre 2018, il a été annoncé qu'un congé parental pouvait être pris sous la forme d'une réduction d'un dixième des performances au travail, ce qui signifierait qu'un parent ne pourrait, par exemple, rester à la maison que le mercredi après-midi dans le cadre du système de congé parental. Pour l'instant, cela ne peut se faire qu'à temps plein, à mi-temps ou pour 1/5. Il est également question d'assouplir les périodes de congé parental, avec la possibilité de prendre un congé parental à plein temps sur une base hebdomadaire, par exemple. Ce sont des voies intéressantes pour l'employé. Pour l'employeur, cela aurait une incidence sur la planification et l'administration. Dans l'intervalle, les arrêtés royaux nécessaires ont été publiés le 22 mai afin que les salariés puissent enfin profiter de ces nouvelles opportunités à partir du 1er juin 2019. (Source : Communiqué de presse Acerta)

De plus en plus d'hommes dans le secteur à profit social

L'interruption de carrière n'est pas uniformément répartie entre les secteurs et les catégories. La catégorie pour laquelle le pourcentage le plus élevé a été enregistré était celle des femmes salariées dans le secteur à profit social. En fait, le pourcentage d'interruptions de carrière est systématiquement plus élevé chez les femmes que chez les hommes, avec la plus grande différence chez les employés du secteur à profit social : deux fois plus de femmes (11%) que d'hommes (5,7%) font une interruption de carrière.

De plus, les catégories qui se distinguent sont celles qui vont à contre-courant de la tendance, avec une augmentation des interruptions de carrière. L'augmentation de ce pourcentage est particulièrement remarquable parmi les salariés masculins du secteur à profit social.

Plus l'entreprise est grande, plus il y a de crédit-temps

Les interruptions de carrière ont toujours été plus fréquentes dans les grandes entreprises que dans les petites, et ce n'est pas différent en 2018. Et ici aussi, les pourcentages sont inférieurs à ceux de 2017, de sorte que les interruptions de carrière diminuent légèrement dans les petites et les grandes entreprises. Il existe une exception: dans les plus grandes entreprises de plus de 500 employés, le pourcentage d'employés en interruption de carrière a légèrement augmenté de 2017 à 2018.