Moins de cotisations de solidarité à la pension

La cotisation de solidarité est une déduction sociale progressive du montant brut des pensions, intérêts et autres prestations complémentaires. Cette cotisation a été introduite en 1994 sous la forme d'une taxe de crise pour permettre à la Belgique d'entrer dans la zone euro. La déduction varie entre 0 et 2% en fonction du montant brut total et de la capacité du pensionné (avec ou sans responsabilités familiales).

Vous payez une cotisation de solidarité sur le montant de votre pension légale si vous dépassez un certain seuil. Le montant de votre assurance collective est converti en un intérêt fictif et est pris en compte dans le calcul du seuil au-dessus duquel vous payez effectivement la cotisation. Mais vous ne les payez pas sur cet intérêt fictif.

À partir du 1er mars 2019, les seuils seront relevés : Pour un retraité célibataire, le seuil passe de 2 358,33 euros à 2 594,45 euros ;

Pour un retraité ayant des responsabilités familiales, le seuil passe de 2 726,52 euros à 2 999,51 euros.

Grâce à cette mesure, plus de 91 000 retraités seront totalement exemptés du paiement de cette contribution de solidarité et 100 000 retraités bénéficieront d'une réduction.

Voilà à quoi ressemble la contribution de solidarité :

Montant de la pension célibataire Montant brut mensuel total de la pension de retraite pour célibataire compris entre: Cotisation de solidarité: 0,01 et 2594,45 euro 0 2 594,46 euro et 2 674,68 euro (Montant brut - 2 594,45) x 0,5 2 674,69 euro et 2 873,57 euro Montant brut x 0,015 2 873,58 euro et 2 903,51 euro (Montant brut - 2 873,57) x 0,5 + 43,10 Á partir de 2 903,52 euro Montant brut x 0,02