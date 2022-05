Les patrons belges et européens seraient obligés de gonfler le salaire des nouveaux collègues pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre. Au risque de fâcher ceux qui sont dans la boîte depuis longtemps? Mais cette tendance pourrait au final profiter à tous.

Près de sept entreprises sur dix versent un salaire plus élevé aux nouveaux employés qu'au personnel existant occupant des postes similaires. C'est ce qui ressort d'une enquête en ligne menée le spécialiste du recrutement Robert Half auprès de 300 directeurs en charge du recrutement.

Pourquoi mieux payer les nouveaux collaborateurs ?

"C'est une tendance européenne que nous observons depuis plusieurs années, répond Joël Poilvache, directeur de Robert Half. Accorder un salaire plus élevé aux nouveaux employés est en partie une conséquence de la guerre des talents, mais l'inflation y est certainement aussi pour quelque chose. Cela a un effet boule de neige sur les attentes salariales.".

Éliminer tout écart salarial

La guerre des talents, entre autres, met donc la pression sur les entreprises qui se sentent obligées de proposer des salaires plus élevés aux nouvelles recrues. Et comme les jeunes travailleurs parlent plus ouvertement de leur salaire que les aînés, l'information percole. Le risque est de frustrer le personnel déjà en place. Certains pourraient s'interroger de la sorte : "pourquoi cette jeune recrue est-elle proportionnellement mieux payée que moi et quelle est la valeur réelle de mon travail ?"

Au final, cela risque de profiter à tous les collègues...

"Attirer de nouveaux talents est une chose, mais il est tout aussi important de s'assurer que les employés actuels se sentent valorisés, ajoute Joël Poilvache. Il est donc crucial que les employeurs éliminent tout écart salarial et soient préparés aux revendications des employés. Offrir une perspective salariale et un contexte suffisant est fondamental à cet égard."

C'est pourquoi les entreprises s'efforcent activement de combler l'écart salarial entre les nouveaux talents et les employés actuels, conclut-on chez Robert Half. "Plus de la moitié des managers interrogés (55%) prévoient d'ailleurs de ramener les salaires du personnel existant au même niveau lors de la prochaine vague d'augmentation salariale. Un manager sur trois (33%) opte pour une action immédiate et souhaite une équité salariale sur-le-champ."

Près de sept entreprises sur dix versent un salaire plus élevé aux nouveaux employés qu'au personnel existant occupant des postes similaires. C'est ce qui ressort d'une enquête en ligne menée le spécialiste du recrutement Robert Half auprès de 300 directeurs en charge du recrutement."C'est une tendance européenne que nous observons depuis plusieurs années, répond Joël Poilvache, directeur de Robert Half. Accorder un salaire plus élevé aux nouveaux employés est en partie une conséquence de la guerre des talents, mais l'inflation y est certainement aussi pour quelque chose. Cela a un effet boule de neige sur les attentes salariales.".La guerre des talents, entre autres, met donc la pression sur les entreprises qui se sentent obligées de proposer des salaires plus élevés aux nouvelles recrues. Et comme les jeunes travailleurs parlent plus ouvertement de leur salaire que les aînés, l'information percole. Le risque est de frustrer le personnel déjà en place. Certains pourraient s'interroger de la sorte : "pourquoi cette jeune recrue est-elle proportionnellement mieux payée que moi et quelle est la valeur réelle de mon travail ?""Attirer de nouveaux talents est une chose, mais il est tout aussi important de s'assurer que les employés actuels se sentent valorisés, ajoute Joël Poilvache. Il est donc crucial que les employeurs éliminent tout écart salarial et soient préparés aux revendications des employés. Offrir une perspective salariale et un contexte suffisant est fondamental à cet égard." C'est pourquoi les entreprises s'efforcent activement de combler l'écart salarial entre les nouveaux talents et les employés actuels, conclut-on chez Robert Half. "Plus de la moitié des managers interrogés (55%) prévoient d'ailleurs de ramener les salaires du personnel existant au même niveau lors de la prochaine vague d'augmentation salariale. Un manager sur trois (33%) opte pour une action immédiate et souhaite une équité salariale sur-le-champ."