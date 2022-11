La Ligue Braille a lancé une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux sur l'inclusion des personnes malvoyantes et aveugles sur le marché de l'emploi, à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui a lieu du 14 au 20 novembre.

"À une époque où les entreprises ont souvent du mal à trouver un candidat compétent et impliqué pour un poste vacant, pourquoi ignorer ou perdre le potentiel de travail des personnes aveugles et malvoyantes?", s'interroge la Ligue Braille. L'organisme vise notamment "le monde des ressources humaines, qui est souvent réticent à employer des travailleurs handicapés", précise-t-il.

Le gouvernement fédéral n'atteint pas ses objectifs en termes d'emploi des personnes présentant un handicap et ce, malgré les quotas et les primes imposés. L'objectif de 3% reste trois fois plus élevé que le chiffre réel (1,06%). "La présence de travailleurs handicapés dans les entreprises reste rare", déplore la Ligue Braille.

De nombreuses idées fausses circulent encore sur les possibilités d'emploi des personnes aveugles ou malvoyantes. Avocat, commis de cuisine, informaticien, ouvrier, secrétaire, vendeur... La liste des métiers exercés par des personnes aveugles et malvoyantes est pourtant longue.

Des avantages pour l'entreprise

En publiant une brochure énumérant les aides et le soutien de thérapeutes spécialisés, la Ligue espère inciter les employeurs à embaucher davantage de travailleurs malvoyants. Ainsi, engager une personne porteuse d'un handicap représente notamment:

un boost pour l'organisation interne de l'entreprise,

un bonus pour l'image de l'entreprise,

un sérieux coup de pouce financier,

un réservoir de compétences professionnelles...

"Les personnes aveugles et malvoyantes apportent une valeur ajoutée à votre entreprise et votre entreprise est une véritable valeur ajoutée pour leur indépendance", affirme l'ASBL.

