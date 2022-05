Vous êtes propriétaire et vous envisagez de louer votre bien pour la première fois. Mais des questions vous taraudent l'esprit...

1. Quelles sont les obligations légales?

Bien évidemment, il faut un contrat de bail. Et un état des lieux d'entrée qui lui sera annexé. Il s'agit d'un document dans lequel l'état du logement est détaillé. Un certificat de performance énergétique est tout aussi obligatoire. Le bailleur (le propriétaire) devra en outre mettre sur le marché locatif un bien qui satisfait à toutes les exigences en matière d'habitabilité et de sécurité, notamment en ce qui concerne l'incendie. Le propriétaire devra par la suite maintenir le bien loué dans son état conforme et, si besoin, y effectuer toutes les réparations nécessaires.

2. Quid du contrat de location ?

Il existe 2 grands types de contrats : le bail de courte durée (durée de 3 ans ou moins) et celui de longue durée ou 9 ans (même s'il n'a été conclu que pour 3,5 ans). Le bail doit obligatoirement être enregistré. Quant à l'indexation du loyer, le propriétaire veillera à bien l'indiquer dans le contrat de bail à la date la signature. N'oublions pas que la garantie locative sera placée sur un compte bloqué ouvert au nom du locataire. Elle ne peut pas dépasser, selon les régions, les 3 mois de loyer sans les charges.

3. Comment fixer un loyer?

Il existe une liberté de loyer. Cela signifie que le bailleur fixe le prix de la location comme bon lui semble. Au locataire de l'accepter ou pas. Mais dans les faits, si le propriétaire ne veut pas que son bien reste sans locataire, il a tout intérêt de proposer un bien qui correspond au prix du marché. Ce dernier dépend de la situation du bien, de son équipement, du garage, des performances énergétiques, etc. Pour fixer le prix, une des astuces est de s'inspirer les loyers pratiqués dans le quartier grâce aux petites annonces en ligne. Une autre idée est de consulter une grille régionale des loyers. C'est non contraignant. Les 3 régions du pays en proposent : https://loyers.brussels. https://loyerswallonie.be/ https://www.woninghuurprijzen.be/

Notons enfin qu'un propriétaire peut très bien intégrer dans le montant du loyer le précompte immobilier qui est sa charge.

4. Comment protéger le bien loué ?

La souscription d'une assurance habitation-incendie peut être imposée dans le contrat de bail. Tout locataire devrait au minimum assurer sa responsabilité. Logique. Imaginons qu'un locataire laisse déborder la baignoire et que l'eau, s'échappant de la salle de bains, ruine le parquet du salon... Certains bailleurs, pour être certains que cette assurance soit bien prise, la souscrivent pour leur locataire. Son coût sera ensuite répercuté dans les charges mensuelles. Notons encore que le propriétaire peut imposer dans le bail que le locataire lui fournisse les preuves de paiement de sa prime d'assurance.

5. Faut-il prendre une assurance pour ses locataires?

C'est une option crédible. Il est d'ailleurs souvent question d'abandon de recours contre le locataire. En clair ? Cela signifie que le propriétaire prend une assurance à la place de son locataire pour les éventuels dommages survenus au bâtiment dont il serait responsable. L'assurance du propriétaire ne se retournera donc pas contre le locataire. C'est une manière de dormir sur ses deux oreilles pour un bailleur d'autant que le coût de l'abandon est généralement répercuté sur le montant du loyer. Le locataire peut-il dès lors se passer d'assurance ? Pas vraiment, car ses biens personnels (meubles, objets) ne sont pas couverts, de même que sa responsabilité envers des tiers comme les voisins.

