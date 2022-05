De nombreuses entreprises paient le pécule de vacances à leurs employés en mai ou en juin. Une somme plus que bienvenue sur votre compte... surtout à l'heure où tous les prix flambent. Mais quels sont les éléments qui influencent ce montant?

Si vous travaillez dans le secteur privé, vous avez droit à des congés annuels en fonction de vos jours de travail prestés au cours de l'année civile précédente. Si vous avez travaillé à temps plein pendant une année entière en 2021, vous aurez droit à 4 semaines (soit 20 jours ouvrables) de congé légal en 2022. Vous recevrez un pécule de vacances simple et double. Le simple pécule de vacances correspond au salaire qui continue d'être versé durant les jours de congé. En outre, vous recevez également un double pécule de vacances, qui correspond à une indemnité supplémentaire versée en fonction des droits acquis: 92% de votre salaire mensuel brut. Vous devez recevoir ce double pécule de vacances au plus tard dans le mois où vous prenez vos plus longs congés. De nombreuses entreprises le versent en mai ou en juin.

Un certain nombre d'éléments peuvent néanmoins influencer ce montant:

Avez-vous changé votre régime de travail? Par exemple, vous travailliez à temps plein en 2021 et depuis le 1er janvier 2022, vous travaillez en 4/5? Cela influencera le nombre de jours de vacances auxquels vous aurez droit en 2022, car dans le régime temps plein, vous avez droit à 4 semaines. Dans le régime 4/5, vous aurez droit à 16 jours de vacances. Au moment où le double pécule de vacances est versé, vous recevrez un pécule de vacances calculé sur base de votre salaire à temps partiel. Toutefois, en 2022, vous aurez droit à un pécule de vacances simple et double basé sur votre emploi à temps plein de 2021. Les jours que vous ne pourrez prendre en raison de votre changement d'horaire devront vous être payés sous la forme d'un pécule de départ. Le paiement de ce pécule devra intervenir au mois de décembre, en même temps que le salaire de ce mois. Il importe peu que vous ayez commencé à travailler à temps partiel dans le cadre d'un crédit-temps ou non. Même ceux qui prennent un crédit-temps ou un congé thématique n'accumulent pas de congés pour les jours où ils ne travaillent pas.

Avez-vous été malade pendant une longue période? Sachez que les 12 premiers mois d'incapacité sont assimilés à des jours de travail pour calculer vos jours de congés de l'année suivante, ainsi que vos pécules de vacances.

Si vous avez pris un congé sans solde en 2021, vous recevrez moins de congés et de pécules de vacances en 2022.

Si vous avez été temporairement au chômage en 2021, cela n'affectera pas votre droit aux vacances en 2022.

Si vous travaillez dans le secteur privé, vous avez droit à des congés annuels en fonction de vos jours de travail prestés au cours de l'année civile précédente. Si vous avez travaillé à temps plein pendant une année entière en 2021, vous aurez droit à 4 semaines (soit 20 jours ouvrables) de congé légal en 2022. Vous recevrez un pécule de vacances simple et double. Le simple pécule de vacances correspond au salaire qui continue d'être versé durant les jours de congé. En outre, vous recevez également un double pécule de vacances, qui correspond à une indemnité supplémentaire versée en fonction des droits acquis: 92% de votre salaire mensuel brut. Vous devez recevoir ce double pécule de vacances au plus tard dans le mois où vous prenez vos plus longs congés. De nombreuses entreprises le versent en mai ou en juin.Un certain nombre d'éléments peuvent néanmoins influencer ce montant: Avez-vous changé votre régime de travail? Par exemple, vous travailliez à temps plein en 2021 et depuis le 1er janvier 2022, vous travaillez en 4/5? Cela influencera le nombre de jours de vacances auxquels vous aurez droit en 2022, car dans le régime temps plein, vous avez droit à 4 semaines. Dans le régime 4/5, vous aurez droit à 16 jours de vacances. Au moment où le double pécule de vacances est versé, vous recevrez un pécule de vacances calculé sur base de votre salaire à temps partiel. Toutefois, en 2022, vous aurez droit à un pécule de vacances simple et double basé sur votre emploi à temps plein de 2021. Les jours que vous ne pourrez prendre en raison de votre changement d'horaire devront vous être payés sous la forme d'un pécule de départ. Le paiement de ce pécule devra intervenir au mois de décembre, en même temps que le salaire de ce mois. Il importe peu que vous ayez commencé à travailler à temps partiel dans le cadre d'un crédit-temps ou non. Même ceux qui prennent un crédit-temps ou un congé thématique n'accumulent pas de congés pour les jours où ils ne travaillent pas.Avez-vous été malade pendant une longue période? Sachez que les 12 premiers mois d'incapacité sont assimilés à des jours de travail pour calculer vos jours de congés de l'année suivante, ainsi que vos pécules de vacances.Si vous avez pris un congé sans solde en 2021, vous recevrez moins de congés et de pécules de vacances en 2022.Si vous avez été temporairement au chômage en 2021, cela n'affectera pas votre droit aux vacances en 2022.