Maggie De Block veut harmoniser les statuts de tous les travailleurs

PlusMagazine.be Rédaction en ligne

Maggie De Block (Open Vld) aimerait conserver sa fonction de ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sous le prochain gouvernement pour entamer un chantier de réforme du financement de la sécurité sociale et harmoniser les statuts entre les salariés, les indépendants et les fonctionnaires, rapportent L'Echo et De Tijd mardi.