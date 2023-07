Pour la tranquillité d'esprit et pour ne pas mobiliser du capital, la solution ne serait-elle pas de louer ses panneaux solaires?

Le marché de la location de panneaux solaires va-t-il décoller comme dans les pays nordiques? L'entreprise norvégienne Otovo vient de débarquer en Belgique. Son objectif? 500 installations d'ici la fin 2023. Cette firme cotée en Bourse devrait ensuite booster le marché de la location des panneaux où, jusqu'ici, c'est essentiellement Brico Solar ou Futech qui proposaient des formules de location avec loyer mensuel et sans frais d'entrée. L'AVANTAGE DE LA LOCATION? La facilité! L'entreprise de location s'occupe de tout. Elle joue les intermédiaires entre les clients et les installateurs. Le processus d'installation serait même accéléré en ces temps où les délais explosent. Le client n'a plus à se soucier de rien. De l'installation aux entretiens périodiques, en passant par le remplacement coûteux de l'onduleur, tout est compris dans le prix, ainsi que l'assistance en cas de panne. La garantie d'une installation de qualité et d'un entretien dans les règles de l'art font aussi partie des avantages. NE PAS MOBILISER DE CAPITAL. L'autre avantage, c'est de ne pas puiser dans son épargne. Car avec la location, il n'y a pas de montant à mobiliser, pas d'acompte à payer. Le contrat ne fait mention que d'une mensualité fixe. Et, bien entendu, les bénéfices liés à la production d'électricité vous reviennent. LES INCONVÉNIENTS. Le prix d'une location pour une installation classique (pouvant par exemple délivrer 5.000 kWh/an) est de l'ordre de 75€ par mois durant 240 mois, soit 18.000€ à débourser au total. C'est plus du double d'une installation faite à vos frais. Et puis gardez bien à l'esprit que vous n'êtes que locataire des panneaux, ce qui demandera des modifications au contrat si vous voulez vendre ou déménager. NOS CONSEILS. "Alors, oui, le système de location permet de ne pas devoir sortir de cash et de bénéficier de l'entretien et d'un service de gestion de pannes pendant vingt ans. Mais cela reste très cher payé, raison pour laquelle nous le déconseillons fortement", explique-t-on chez Test-Achats. Si vous n'avez pas peur des démarches à entreprendre vous-même, financièrement parlant, la meilleure des options est d'investir son propre argent pour l'installation de ses panneaux solaires. Si vous ne désirez pas ou si vous ne voulez pas le faire, optez, si vous pouvez en bénéficier, pour les crédits énergie très favorables accordés par les Régions flamande, wallonne et bruxelloise. Enfin, les banques octroient des prêts énergie à des taux encore favorables (par ex. 3,45% de TAEG chez un des leaders du marché). Ce qui permet d'étaler vos investissements dans les économies d'énergie à des conditions favorables.