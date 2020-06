Les propriétaires qui mettent leur mobile home en location de manière ponctuelle peuvent réduire le coût de leur assurance complémentaire grâce à une tarification journalière.

Bien des propriétaires de mobile homes désirent mettre leur véhicule en location. Mais ils doivent prendre une assurance complémentaire pour cette mise en location. Le hic, c'est qu'elle coûte cher (voir plus bas). Une solution vient d'arriver sur le marché pour éventuellement réduire la note grâce à une assurance journalière flexible. Il s'agit d'une collaboration entre Goboony, la plate-forme de partage en ligne pour la location de camping-cars et le groupe d'assurances P&V.

"Un motor-home n'est utilisé en moyenne que quatre semaines par an, le reste du temps il est immobilisé, commente Mark de Vos, fondateur de Goboony. Auparavant, les propriétaires de camping-cars devaient souscrire une assurance location pour une année complète, ce qui représentait un frein à la location. C'est pourquoi nous nous sommes associés au Groupe P&V pour proposer une assurance journalière flexible. Cela signifie que l'assurance ne doit être payée que pour la période de location. Nous voulons ainsi encourager un maximum de propriétaires de motor-homes à louer leur véhicule : d'une part, pour permettre à d'autres personnes de profiter de leur camping-car lorsqu'ils ne l'utilisent pas et, d'autre part, pour éviter l'immobilisation coûteuse du véhicule".

En Belgique et à l'étranger

Concrètement, l'assurance journalière est proposée et souscrite directement via la plate-forme Goboony et comprend la couverture responsabilité civile, omnium et dépannage. Le décompte de prime et le règlement d'éventuels sinistres se font directement via la plate-forme Goboony. Le locataire est protégé à la fois contre les dommages causés aux tiers et contre les dommages occasionnés au camping-car. Il bénéficie d'une assistance en cas de panne ou d'accident, dans son pays et à l'étranger. Le bailleur qui met à disposition son véhicule sur la plate-forme, est également entièrement couvert. Et il ne paie que les jours de location effective, ce qui lui évite le coût d'une prime annuelle. Pour le reste, la plate-forme se charge des formalités : elle vérifie les documents de chaque véhicule, y compris le contrôle technique, afin que le locataire puisse partir l'esprit tranquille.

Combien ça coûte ?

L'assurance spécifique qu'un propriétaire de motor-home doit prendre lorsqu'il il prête son véhicule varie en fonction de plusieurs éléments (valeur du camping-car, âge conducteur, etc.). Cependant, pour se faire une idée approximative, il faut compter 750 € par an. Une assurance journalière coûte autour des 20 € pour le propriétaire.

La demande a doublé

Si vous avez pris la route ces derniers jours, impossible d'y échapper. Les mobile homes sont partout sur l'asphalte, bien plus présents qu'avant. De fait, ils ont plus que jamais la cote en ces temps où il est encore incertain de voyager en avion, entre autres. Goboony constate d'ailleurs que le nombre de demandes de location et de camping-cars disponibles a doublé au cours de l'année. Et ce n'est pas fini...

