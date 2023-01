Si vous travaillez dans un secteur où les salaires sont ajustés en janvier, vous avez certainement remarqué que votre salaire net a augmenté. Plus que l'indexation de 11%? Cela tout à avoir avec le précompte professionnel.

Le précompte professionnel est calculé sur base de votre salaire brut imposable. Il s'agit de votre salaire brut moins les cotisations personnelles de sécurité sociale. Le montant dépend de votre situation familiale (marié, enfants à charge...) et du montant de votre salaire.

Indexation des taux d'imposition

Pour un même salaire, vous constaterez une différence assez importante entre le montant du précompte professionnel en 2022 et en 2023. Cela est dû en grande partie à l'indexation des taux d'imposition au 1er janvier 2023. Une plus grande partie de votre salaire est ainsi placée dans une tranche d'imposition inférieure, ce qui vous permet de bénéficier d'un salaire net plus élevé. Les taux d'imposition sont indexés chaque année, mais en raison de la forte inflation, la différence avec votre salaire net de décembre est plus importante que les autres années. La différence cette année est d'au moins 50 euros par mois, donc 600 euros par an. (source: SD Worx)

Nouvelle méthode de calcul du précompte professionnel

Depuis le 1er janvier, le précompte professionnel mensuel des salariés et des chefs d'entreprise (et des indemnités de chômage avec complément d'entreprise) est également calculé différemment. Il n'est plus calculé sur base de tranches de revenus de 15 euros, mais sur base du montant imposable réellement perçu. (Source : Partena Professional). La raison de cette nouvelle méthode de calcul - utilisant une formule clé - est que, dans certaines situations, il a été constaté qu'une augmentation de salaire, et donc le fait de passer à une tranche d'imposition supérieure, a finalement conduit à un salaire net légèrement inférieur. Or, c'était loin d'être l'objectif de ce système. Vous pouvez trouver la nouvelle méthode de calcul sur le site du SPF Finances.

Indexation automatique des salaires

L'augmentation des taux d'imposition est distincte de l'indexation automatique des salaires. Dans un certain nombre de secteurs, dont la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), l'indexation automatique des salaires a lieu en janvier. L'indice pour l'année 2023 est de 11,08%. Tous les salaires ont été augmentés d'un coefficient de 1,1108 au 1er janvier 2023.

