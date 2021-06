Durant les vacances de Pâques, ils ont pris 13% de jours de vacances en moins par rapport à 2020 et 37% en moins par rapport à 2019.

Le Belge n'a jamais pris aussi peu de congés qu'au cours des quatre premiers mois de 2021. C'est ce que constate Acerta (services RH) se basant sur les données d'un ensemble de 260.000 travailleurs occupés auprès de plus de 40.000 employeurs du secteur privé.

Jusqu'en avril, à peine 2 % des heures ouvrables ont été réservées pour des vacances, soit une baisse de 18 % par rapport à 2020 et de 31 % par rapport à 2019. Et ces dernières vacances de Pâques, les travailleurs belges ont pris en moyenne 13 % de vacances en moins que durant la même période en 2020. Mais déjà à cette époque, le nombre de jours de vacances était historiquement bas. Par rapport à 2019, année sans coronavirus donc, les travailleurs ont pris plus d'un tiers de jours de congés en moins (37%).

Établir un planning, vite

Si les travailleurs continuent à amasser leurs congés, certaines entreprises risquent de se retrouver en difficulté. Laura Couchard, juriste chez Acerta explique "qu'il n'a jamais été aussi important que maintenant pour les entreprises de déjà établir un planning de vacances clair et d'en convenir avec les travailleurs bien avant l'été. Dans de nombreuses entreprises, on se bouscule déjà actuellement pour réserver les meilleures périodes de vacances."

La règle des deux semaines consécutives

La juriste poursuit : "il existe également des dispositions légales qu'il faut respecter, comme l'interdiction de transférer des vacances légales, le droit à au moins deux semaines de vacances consécutives, les règles de priorité pour les parents d'enfants en âge scolaire, l'attention portée au fonctionnement de l'entreprise proprement dite, etc. Vient donc également s'ajouter à cela cette année la réalité du coronavirus, qui réduit la nécessité d'un congé occasionnel, non planifié longtemps à l'avance. Et l'appel des pouvoirs publics à planifier vos vacances en fonction de votre vaccination rend le puzzle encore plus complexe."

