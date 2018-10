Les retraités belges vivant à l'étranger mieux protégés lorsqu'ils sont en incapacité

Plus de 51.000 Belges passent actuellement leur retraite à l'étranger, un nombre qui ne cesse d'augmenter ces dernières années. Face à ce constat et afin de protéger les personnes les plus vulnérables, la Belgique a transposé dans sa législation une convention européenne visant à définir clairement comment certaines mesures de protection pour les adultes en incapacité doivent être appliquées au-delà des frontières, indique mardi le ministre de la Justice Koen Geens.