Votre adaptabilité est désormais plus importante que votre faculté à contrôler et à exprimer efficacement vos émotions. Le marché du travail du futur sera caractérisé par une constante : le changement.

Il y avait le quotient intellectuel et le quotient émotionnel (respectivement QI et QE). Voici la percée du QA ou quotient d'adaptabilité (voir sa définition plus bas) dans le monde de l'entreprise. Une étude internationale l'illustre. Elle a été menée par l'agence Robert Half auprès de 1.500 personnes ayant des responsabilités de recrutement, dont 300 en Belgique.

Qu'en ressort-il ? Que désormais 87% des cadres belges accordent plus d'importance au QA dans un climat de grand changement. Environ 65% trouvent le QA plus important ou aussi important qu'avant la crise sanitaire. Certes, le QI reste le paramètre qui préoccupe le plus les managers belges (41%), mais le QA arrive désormais en deuxième position (32%) et il devance le QE (27%) qui régresse par rapport à d'autres enquêtes.

Informatique & finance

Comment expliquer cette percée du QA ? "Il existe une chose qui restera constante sur le marché du travail du futur : le changement. La capacité à y faire face sera donc cruciale, commente Joël Poilvache, directeur chez Robert Half. L'adaptabilité, en tant que qualité chez les travailleurs, n'est pas nouvelle, mais au cours de la dernière décennie, les changements sociaux ont rendu une telle capacité de plus en plus nécessaire. La quatrième révolution industrielle a obligé les entreprises à aller plus vite, à augmenter le rythme. Le marché du travail du futur sera donc caractérisé par une constante : le changement."

Couteau à double tranchant

Dans les secteurs de l'informatique et de la finance, le QA est particulièrement apprécié, car il joue un rôle de premier plan dans un climat de numérisation. Par ailleurs, la crise du coronavirus a rendu le besoin de flexibilité très concret. Le travail à domicile et les réunions par visioconférence ont pris une grande place dans notre vie quotidienne du jour au lendemain. "Lorsque le changement est aussi radical et soudain, une bonne capacité d'adaptation est indispensable pour pouvoir tenir les rênes fermement", selon un communiqué de Robert Half. Mais attention, c'est un couteau à double tranchant. Car les "employeurs qui attendent des travailleurs d'être capables de s'adapter doivent, à leur tour, être ouverts à l'adaptation. Pensez aux horaires flexibles, aux changements d'espaces de travail, au télétravail, etc."

C'est quoi, le QA ? Le quotient d'adaptabilité est la capacité à faire face au changement et est mesuré par la vitesse à laquelle un employé peut se réorienter et réussir ce qu'il entreprend dans un climat de changement rapide et constant ; être flexible pour ainsi dire. Le changement se définit, par exemple, par l'innovation technologique, l'incertitude économique ou des changements structurels imprévus au sein d'une entreprise en raison, par exemple, de la crise liée à la COVID-19. Il s'agit donc d'un changement ayant lieu à la fois en interne ainsi qu'en externe. Le QI, quotient intellectuel, reflète le niveau de capacité mentale/intellectuelle d'une personne. Le QE, quotient émotionnel, est la capacité à percevoir consciemment, à contrôler et à exprimer efficacement des émotions.

Il y avait le quotient intellectuel et le quotient émotionnel (respectivement QI et QE). Voici la percée du QA ou quotient d'adaptabilité (voir sa définition plus bas) dans le monde de l'entreprise. Une étude internationale l'illustre. Elle a été menée par l'agence Robert Half auprès de 1.500 personnes ayant des responsabilités de recrutement, dont 300 en Belgique.Qu'en ressort-il ? Que désormais 87% des cadres belges accordent plus d'importance au QA dans un climat de grand changement. Environ 65% trouvent le QA plus important ou aussi important qu'avant la crise sanitaire. Certes, le QI reste le paramètre qui préoccupe le plus les managers belges (41%), mais le QA arrive désormais en deuxième position (32%) et il devance le QE (27%) qui régresse par rapport à d'autres enquêtes.Comment expliquer cette percée du QA ? "Il existe une chose qui restera constante sur le marché du travail du futur : le changement. La capacité à y faire face sera donc cruciale, commente Joël Poilvache, directeur chez Robert Half. L'adaptabilité, en tant que qualité chez les travailleurs, n'est pas nouvelle, mais au cours de la dernière décennie, les changements sociaux ont rendu une telle capacité de plus en plus nécessaire. La quatrième révolution industrielle a obligé les entreprises à aller plus vite, à augmenter le rythme. Le marché du travail du futur sera donc caractérisé par une constante : le changement."Dans les secteurs de l'informatique et de la finance, le QA est particulièrement apprécié, car il joue un rôle de premier plan dans un climat de numérisation. Par ailleurs, la crise du coronavirus a rendu le besoin de flexibilité très concret. Le travail à domicile et les réunions par visioconférence ont pris une grande place dans notre vie quotidienne du jour au lendemain. "Lorsque le changement est aussi radical et soudain, une bonne capacité d'adaptation est indispensable pour pouvoir tenir les rênes fermement", selon un communiqué de Robert Half. Mais attention, c'est un couteau à double tranchant. Car les "employeurs qui attendent des travailleurs d'être capables de s'adapter doivent, à leur tour, être ouverts à l'adaptation. Pensez aux horaires flexibles, aux changements d'espaces de travail, au télétravail, etc."