Les fortes hausses des prix des matériaux de construction ne sont plus d'actualité et certains coûts ont même tendance à baisser, constate la fédération de la construction Embuild. Peut-on dès lors s'attendre à une diminution des tarifs pour toute construction ou rénovation?

Selon l'analyse de la fédération, les hausses de prix se stabilisent pour de nombreux matériaux de construction (brique, ciment, béton) tandis d'autres ont tendance à diminuer, notamment les produits de plastique (-7,2% le mois dernier), l'acier (-3%) et les métaux non ferreux comme le cuivre, l'aluminium et le zinc (-2,7%). Ces baisses de prix s'expliquent par la diminution des coûts de transport et de logistique, l'affaiblissement du dollar et la baisse de la demande en Chine.

"Pourtant, construire et rénover ne sera pas forcément moins coûteux", prévient Niko Demeester, CEO d'Embuild. "Outre les prix des matériaux de construction, de nombreux autres facteurs entrent en ligne de compte. Par exemple, les salaires ont augmenté rapidement en raison d'une forte indexation des salaires, les prix des terrains à bâtir continuent également d'augmenter fortement et les obligations justifiées en faveur de logements plus économes en énergie font également grimper les coûts de construction".

Il n'est pas certain que cette tendance à la baisse se poursuive dans les mois à venir. Cela reste difficile à prévoir. Une nouvelle hausse des prix de l'énergie ou un autre événement notable peut avoir un impact direct sur les prix des matériaux de construction. La fédération de la construction constate cependant qu'à peine la moitié des entreprises de construction et d'installation répercute la hausse des prix des matériaux sur les clients.

