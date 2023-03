Les pensions complémentaires, ou deuxième pilier, sont très inégalement réparties, selon une étude de la plateforme Sigedis que La Libre Belgique a pu consulter.

L'étude montre que les bénéficiaires des pensions complémentaires les plus élevées ont des carrières mixtes salariés/indépendants. Concrètement, plus de 60% des salariés ont une rente (qui vient donc de la conversion du capital accumulé durant leur carrière) de moins de 50 euros.

Quant aux indépendants, la moitié d'entre eux n'ont pas plus de 145 euros de pension complémentaire mensuelle.

L'étude met en exergue une très grande disparité de pensions complémentaires entre les six premiers déciles et le dernier décile, poursuit La Libre Belgique. Pour certains salariés, les mieux lotis, la rente mensuelle avoisine ainsi les 16.000 euros par mois.

La ministre des Pensions, Karine Lalieux (PS), souhaite "prévoir une meilleure progressivité de l'impôt sur les très hauts capitaux du deuxième pilier, c'est-à-dire les 3-4% les plus élevés", rappelle La Libre.

