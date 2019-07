Les "microabsences" au travail, bientôt possible dans certains secteurs

S'absenter une heure du travail pour se rendre chez le médecin ou à l'école des enfants pour un rendez-vous sera bientôt possible dans certaines entreprises. Une convention collective de travail est en cours d'élaboration entre les partenaires sociaux des secteurs du commerce et de la réparation automobile, relèvent mercredi L'Echo et de Tijd.

© iStock