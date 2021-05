La crise du covid a poussé beaucoup de Belges dans la précarité financière, en ce compris des personnes qui n'étaient pas encore en difficulté. Le Conseil des ministres du gouvernement fédéral a donc décidé de prolonger une série de mesures de soutien économique en vigueur, du 30 juin au 30 septembre.

Selon les chiffres recueillis auprès des CPAS par le Service public fédéral Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale, il apparaît que 347.248 personnes dépendaient d'une forme d'aide en décembre 2020. C'est 60.000 de plus qu'en janvier de la même année. L'augmentation était visible parmi les personnes vivant du salaire minimum (+5%), parmi les personnes demandant une aide financière (+51%) et parmi celles dépendant de l'aide alimentaire (+68%). Le nombre de personnes ayant recours à la médiation de dettes a progressé de 27%.

Ces derniers mois, des personnes qui étaient auparavant bien loties sont également venues demander un soutien financier ou autre. "Les CPAS ont remué ciel et terre l'année dernière pour aider non seulement leurs clients habituels mais aussi les personnes qui ont eu des problèmes à cause du coronavirus", situe Nathalie Debast, de l'Association flamande des villes et communes (VVSG).

Les banques alimentaires ont également été plus occupées que jamais. "L'offre pouvait à peine suivre la demande. Il s'agit maintenant d'attendre de voir ce que le redémarrage des secteurs de l'hôtellerie et de la culture signifiera car, dans ces deux secteurs, nous avons vu beaucoup de personnes à la recherche de soutien", constate, de son côté, Jef Mottar, administrateur délégué de la Fédération belge des banques alimentaires.

Prolongation des mesures de soutien

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) se dit "très conscient" de l'impact de la crise. "C'est pourquoi le gouvernement a également décidé récemment de prolonger encore le programme de soutien actuel, y compris les mesures de soutien social qui sont importantes, jusqu'à la fin du troisième trimestre."

Les principales mesures de soutien qui seront prolongées jusqu'à la fin septembre sont les suivantes:

Chômage temporaire pour force majeure pour l'ensemble des secteurs

pour force majeure pour l'ensemble des secteurs Double droit-passerelle de crise pour les secteurs encore fermés et nouveau droit-passerelle en vigueur depuis le 1 er janvier 2021

de crise pour les secteurs encore fermés et nouveau droit-passerelle en vigueur depuis le 1 janvier 2021 Report individuel du paiement des impôts + non-application des sanctions ONSS en cas de non-paiement des provisions et possibilité de plans de remboursement sans sanction

+ non-application des sanctions ONSS en cas de non-paiement des provisions et possibilité de plans de remboursement sans sanction Indemnité de télétravail dans le secteur privé et pour les fonctionnaires : hausse du montant

dans le secteur privé et pour les fonctionnaires : hausse du montant Hausse du quota d'heures supplémentaires volontaires , qui passe à 220 heures, dans le secteur des soins, les secteurs cruciaux et les services essentiels

, qui passe à 220 heures, dans le secteur des soins, les secteurs cruciaux et les services essentiels Allocation supplémentaire en cas d'incapacité de travail, afin d'arriver au niveau de l'allocation droit-passerelle (des travailleurs indépendants) ou du chômage temporaire (des travailleurs salariés)

en cas d'incapacité de travail, afin d'arriver au niveau de l'allocation droit-passerelle (des travailleurs indépendants) ou du chômage temporaire (des travailleurs salariés) Tax shelter pour les productions audiovisuelles et les arts de la scène

pour les productions audiovisuelles et les arts de la scène Incitant fiscal pour renonciation au loyer : prolongé pendant les mois de juin, juillet, août et septembre

: prolongé pendant les mois de juin, juillet, août et septembre Prime de 50 euros par mois pour les bénéficiaires du revenu d'intégration, d'une GRAPA ou d'une ARR

de 50 euros par mois pour les bénéficiaires du revenu d'intégration, d'une GRAPA ou d'une ARR Gel de la dégressivité de l'ensemble des allocations de chômage et neutralisation de la période d'allocation d'insertion

et neutralisation de la période d'allocation d'insertion Hausse du pourcentage de remboursement des CPAS pour le revenu d'intégration

du pourcentage de pour le revenu d'intégration Diminution du précompte professionnel sur le chômage temporaire

sur le chômage temporaire Diminution du taux de TVA (6 %) sur le gel hydroalcoolique et les masques

À partir du 1er octobre, il est prévu d'élaborer des mesures plus exceptionnelles et des initiatives de relance.

