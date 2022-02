Les ménages à bas revenus plus durement touchés par l'inflation

PlusMagazine.be Rédaction en ligne

Les prix de l'énergie élevés engendrent un choc bien plus important pour les ménages à bas revenus. Leurs dépenses grimpent dans l'ensemble plus fortement que celles des consommateurs plus aisés, rapporte mardi De Tijd sur la base de commentaires de la Banque nationale (BNB).

© iStock