L'impact environnemental de travaux est considérable. Le réemploi des matériaux permet de le réduire. Et de gagner de l'argent!

Un constat: Derrière chaque habitation se cache entre 250.000 et 440.000 kWh d'énergie grise, soit l'énergie qu'il aura fallu pour fabriquer tous les matériaux de la maison. Cela représente plus d'un siècle de consommation d'électricité d'un seul ménage. Pour limiter cette empreinte, on envisage de plus en en plus le réemploi des matériaux de construction (briques, carrelage, sanitaires, matériel électrique, radiateurs, quincaillerie, etc.).

...

Un constat: Derrière chaque habitation se cache entre 250.000 et 440.000 kWh d'énergie grise, soit l'énergie qu'il aura fallu pour fabriquer tous les matériaux de la maison. Cela représente plus d'un siècle de consommation d'électricité d'un seul ménage. Pour limiter cette empreinte, on envisage de plus en en plus le réemploi des matériaux de construction (briques, carrelage, sanitaires, matériel électrique, radiateurs, quincaillerie, etc.). Il ne concerne pour le moment que 1 à 2% des matériaux de construction utilisés en Europe. Car il revient souvent moins cher de tout mettre dans un containeur au lieu de trier et de rediriger les matériaux vers une autre vie. En Belgique, près de 95% des déchets de démolition sont utilisés pour la construction/fondation de routes. Mais face à l'augmentation du coût des matériaux, à des phénomènes de pénurie et de délais de livraison, les professionnels du bâtiment se tournent davantage vers le réemploi. Par souci écologique aussi. Le réemploi des matériaux de construction n'implique pas de transformation physique ou chimique à la différence du recyclage. La coopérative bruxelloise Rotor DC donne l'exemple d'une poutre en acier sur un chantier de démolition: "Si elle suit la filière du recyclage, elle sera évacuée avec le reste de la ferraille. La poutre sera ensuite fondue dans des fours à 1.600°C pour en refaire de l'acier. Très énergivore. Dans le cas du réemploi, la poutre sera démontée et conservée intacte." Bien entendu. Il existe de nombreux sites. La plateforme "Opalis.be" pour la Belgique, la France et les Pays-Bas est le must en la matière. Selon l'association Ecoconso, les châssis récents sont de 20 à 40% moins chers que des neufs. Les pavés oscillent entre 4 et 50€/m2 (en béton ou de solides pavés de rue). Le prix des briques est de l'ordre de 0,40€/pièce, les carrelages de 20 à 100€/m2. Il est également possible d'acquérir des luminaires vintage à de très bons prix, tout comme des matériaux de qualité architecturale qui proviennent de bâtiments tels que l'Antwerp City Hall, le siège de la Générale, un site sidérurgique à Charleroi. Vérifiez toujours bien les dimensions des ouvertures de vos portes et des fenêtres avant d'acheter. Renseignez-vous aussi sur les performances en matière d'isolation de ces matériaux. Et attention à leur état. Certains sont vendus dans leur "jus" et d'autres sont nettoyés. Chez Rotor DC, par exemple, le carrelage possède toujours ses dimensions d'origine, car il est passé par un bain d'acide pour éliminer tout le mortier. Enfin, vérifiez toujours la disponibilité du stock pour terminer les travaux sans mauvaise surprise. Votre propre chantier peut être aussi une source importante de matériaux pour vous ou d'autres.